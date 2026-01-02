獨家／不准擺！BABYMONSTER攻巨蛋周遭攤販遭驅趕

警察前來驅趕攤販。（圖／東森新聞）





南韓人氣女團BABYMONSTER今天開始，將在台北小巨蛋連唱兩天，北市府和北捷都熱烈應援，不只設置打卡點，讓粉絲前往朝聖，不少人不畏天冷一早到現場搶排官方周邊商品，但是也有不少業者在周圍擺攤搶商機，卻遭警察驅趕禁止販賣。

警察一來把攤販趕走，因為攤車上滿滿南韓女團BABYMONSTER各種周邊，從手燈小卡到CCD相機通通有，可不能隨意擺，攤販vs．民眾：「手燈多少2千，這官方的嗎，（對官方手燈）。」

廣告 廣告

攤販強調是官方手燈，但一支超過2千，硬是比官方貴，但有眼尖歌迷發現，販售的小卡恐怕不是官方，天氣冷，但周圍依舊滿滿熱情粉絲，搶買周邊商品，BABYMONSTER粉絲：「特別從屏東上來，早上五點搭高鐵上來，大概8點多到這邊。」

這回還推出5種，台北限定款包含，踢恤鑰匙圈杯套底片相機，都成了粉絲主要搶買的目標，粉絲：「總共買了1萬6千多，（台北）城市限定踢恤，白色黑色各一件，還有城市限定款的鑰匙圈，還有這個徽章。」

也有人不想天冷來排隊，還疑似出動代買部隊來幫忙，搶排周邊民眾vs．記者：「今天多早來排隊，然後是要買什麼，（我不知道差不多四點多吧）。」

BABYTER出道一年多，已經三度來台開演唱會，北市除了城市應援，在大稻埕碼頭、西門町饒河夜市、市政府和貓空纜車，都設置城市打卡點北捷也熱情跟上。

台北捷運為了迎接BABYMONSTER來台開唱，1日、2日、3日下午2點到晚上11點，都會在小巨蛋站循環播放這三首。

天幕播放限定影片，外圍刀柱貼滿偶像照片，粉絲精心裝扮，全都搶著拍蓄勢待發，準備好要和BABYMONSTER，一起嗨翻小巨蛋。

更多東森新聞報導

獨家／考到駕照還是不敢開？ 道駕教練陪你重新出發

獨家／女大生學手排車控遭教練罵豬腦 駕訓班：無辱罵

新年要發了！4生肖1月財運事業雙豐收 再迎貴人

