獨家／不到一年！ 酷澎台灣負責人Sandeep Karwa閃辭

近日傳出酷澎台灣市場負責人Sandeep Karwa已經離職，酷澎台灣今日迂迴又婉轉的回應了。（翻攝Coupang 酷澎 臉書）

酷澎韓國還處在資安與內控風暴中，酷澎台灣則迎來冷淡的雙12買氣，不僅如此，供應鏈更傳出 2025年2月才上任的酷澎台灣市場負責人Sandeep Karwa已經離職，對此，酷澎台灣給了一個迂迴但婉轉證實的文字回應。

今年從618檔期到雙11檔期，都陸續傳出酷澎以高薪招攬短期揀貨員應戰的消息，雖然一來顯示酷澎內部人力與編制不甚完整，但另一來也說明著，至少酷澎手上握有持續湧進的訂單，不過到了雙12檔期，通路反應相當冷清。

廣告 廣告

加上今年雙12酷澎也未傳來招聘短期人力的消息，更讓業內人士判斷「雙12檔期本來就較雙11冷清，但加上酷澎韓國引爆的資安與內控議題連環爆，對業績和品牌信賴度有著相當程度的衝擊。」

不僅如此，近日供應鏈也傳出印度籍的Sandeep Karwa業已離職，這位被供應鏈廠商評為「操作靈活但不熟捻台灣市場的台灣市場負責人」，目前在其個人LINKEDIN頁面上，仍顯示為在職狀態。

據本刊向台灣酷澎詢問得到的回應為「由各部門主管組成的營運委員會持續提供整體性的策略指引與決策支持。各項業務運作均維持正常並獲得充足資源支援，未來也將進一步推動酷澎在台灣市場的長期、穩健發展。」並未正面回應Sandeep Karwa離職與何時離職的訊息，僅能說，這是一個迂迴的證實。

接任人選方面，酷澎台灣並未回覆說明，但不論新任人選為何人，即將迎戰的問題將較Sandeep Karwa上任時更加複雜，包含對酷澎資安的疑慮、物流配送的系統建置、電商成長有限搶單成本高，以及酷澎台灣向來最為人所爭議的老問題-供貨疑慮。

更多鏡週刊報導

爆個資外流有內鬼 酷澎回應：台灣與韓國資料分開存

打工族看過來！酷澎搶雙11短期理貨工 單日薪資最高3,750元

大同遭中國最高法院判賠131億 將循司法救濟阻止在台執行