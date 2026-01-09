獨家／不只台中榮總 新北爆「無照醫材商」執刀 骨科醫在旁滑手機

台中榮總爆發無照醫療器材廠商進入手術室、甚至上手術台協助開刀的爭議，知情人士指出，類似情況並非個案，去年在新北也發生過類似的狀況。手術示意照。Pexels



台中榮總近日爆發無照醫療器材廠商進入手術室、甚至上手術台協助開刀的爭議，醫療現場長期存在的灰色地帶再度浮上檯面。如今更傳出，類似情況早在去年就曾發生於新北市某地區醫院，骨科醫師在一旁滑手機，實際手術卻由醫療器材廠商執刀的情況。

知情人士指出，這類違規行為多發生在不需接受醫院評鑑制度管理的「三十床以下」醫療院所，目前臨床現場仍可見少數無照的「外科助手」活動於手術室中，長期遊走於法規邊緣。

該名人士透露，去年新北某家地區醫院的手術室內，就曾出現骨科醫師僅在一旁滑手機，實際手術卻由醫療器材廠商執刀的情況，現場甚至是1人主刀、2至3人協助，且全數皆為無照醫材廠商。他直言，這並非單一事件，而是醫療圈內「不能說的秘密」，早已成為部分手術文化的一環。

知情人士進一步指出，這可說是一種歷史共業。過去醫療體系中曾存在不需執照的「外科助手」（外助），部分資深者甚至成為實際「刀手」。隨著制度演進，這類角色逐漸被淘汰，改由專科護理師取代，但在小型、未受評鑑的診所或醫院，相關亂象仍未完全消失。

對此，新北市衛生局回應，針對民眾反映新北市某地區醫院醫師涉嫌於手術中滑手機並由廠商代刀一事，目前尚未接獲陳情，但為維護醫療安全與病人權益，將啟動實地查察。

新北市衛生局表示，若查證屬實涉及未具醫師資格者執行醫療業務，將依《醫師法》第28條移請地檢署偵辦，最高可處5年以下有期徒刑並得併科150萬元以下罰金；另醫院容留違反醫師法第28條規定之人員執行醫療業務，依醫療法第108條規定，最高可處新臺幣50萬元罰鍰，並得按其情節就違反規定，最重可廢止其開業執照。

