獨家／不只是顏值擔當！范姜彥豐歌唱實力被挖出 溫柔嗓音沒話說
老婆粿粿（江瑋琳）與王子邱勝翊傳出婚外情，讓綠雲罩頂的范姜彥豐一舉一動都備受注目，其實，范姜不僅外形帥氣也擁有一副好歌喉，近期他在社群網站上分享寫給女兒粿醬的第一首創作〈守護你的微笑〉之外，也經常唱cover（翻唱），更曾赴中參加原創音樂節目《這！就是對唱》，台風穩健、歌唱實力不容小覷。
雖然范姜以模特兒和演員身份活躍於演藝圈，但唱歌也是他的才藝之一，不只在IG上分享翻唱，網友陸續挖出他在網路上唱歌的影片，如在《這！就是對唱》節目中，他與女隊友合唱〈原來〉，展現了好聲音且面對舞台毫無畏懼，讓節目導師李榮浩、鹿晗及羅志祥等紛紛隨著他演唱而舞動身軀，肯定了他的好歌喉。
此外，他與不同人翻唱〈不得不愛〉、〈我會好好過〉及〈美女與野獸〉（Beauty and the beast）等，溫柔嗓音詮釋情歌亦或是飆高音、對唱，讓網友紛紛大讚「好聽」、「好強」，
雖然唱了多首他人的歌曲，但直到女兒粿醬出生後，激發了范姜的創作慾，在好友嚴爵幫助下，錄製了第一首創作〈守護你的微笑〉，他寫著：「一直想為你寫一首歌，也想紀念自己成為爸爸的心境，心願總算是實現了，我的第一首創作因為是寫給你，特別有意義。」身為「女兒奴」的他，藉歌展現為人父的開心與甜蜜。
