獨家／不只欠投資人！菜商、裝潢包商也控張永華「跳票」

川巴子老闆張永華。（圖／東森新聞）





除了兩名投資人跳出來，指控川巴子老闆張永華欠錢，還有餐廳的裝潢廠商、蔬菜供應商也都跳出來指控，貨款收不到。甚至有債主質疑，張永華的兒子也開熱炒店，是爸爸在幕後操盤，對此，張永華駁斥，強調離婚後不清楚前妻和兒子的經營情況。

遭欠款菜販C先生：「這一年我是找不到他的人，打電話也不接，傳訊息他也已讀也不回。」

長期配合提供川巴子，新鮮蔬菜、魚肉的菜販也跳出來，指稱從去年開始，發現張永華所給的支票，發票日從三個月變四個月，後來甚至直接跳票。

廣告 廣告

遭欠款菜販C先生：「不可能沒錢，因為他現在還有在另一個地方，還開一間店，他現在那一間店沒開，他到別的地方還要再開另外一間店。」

不只菜販出來指控，張永華積欠貨款，還有裝潢業者怒轟，自己已經被欠快要一年。

遭欠款裝潢業者H先生：「我幫他處理完這些工程，等於是錢我都要付給人家，現在沒給我錢，等於是我自己要掏錢。」

業者還原，一開始與張永華合作，是川巴子農安街店面，款項支付都是正常，但在去年中張永華再次找上門，裝潢了復興北路門市及農安街二樓宿舍，不料裝潢好了20多萬卻拿不到。

人稱四哥的老闆張永華，曾赴中國學習，還在上海賣過火鍋，練就三十幾年的真功夫返台創業，如今好多債主跳出來，還點名兒子開的餐廳幕後是他在操盤，但他這樣說。

張永華：「我2010年底就離婚了啊，那個店不是我開的，那是我前妻跟我兒子開的，那個店跟我一點關係都沒有。」

實際直擊兒子餐廳，員工不知情，據傳兒子對於父親在外的金錢糾紛，也並不瞭解，截稿前兒子仍未回應。然而盤點張家，張永華是靠美食打響名聲，弟弟則是靠演技闖蕩演藝圈。

主持人：「請看左邊，再請看您的右手邊。」

張永華的弟弟張永正，早期以歪妹形象著稱，後來在2005年出演「惡作劇之吻」，扮演江直樹的爸爸一炮而紅。

張永華打拚多年，在美食圈有一席之地，如今負面指控如滾雪球般，形象恐怕大扣分。