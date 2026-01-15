獨家》不只涉職場霸凌！前海科館長陳素芬爆違法進用大姑 2人被聲押

〔記者林嘉東／基隆報導〕國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署昨搜索陳、廖2人住處，並複訊至今(15日)凌晨4點後，依陳、廖涉犯貪污治罪條例有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地院預定上午10點半召開羈押庭。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬遭控職場霸凌，教育部前年12月3日公布調查結果，確認職場霸凌、違法進用二親等內人員成立，記一大過並調任非主管職務。

監察院調查，陳素芬於館長任內，有職場霸凌行為，且情緒控管能力不足等，經教育部職場霸凌防治及申訴處理專案小組調查後，認定構成職場霸凌，監察院調查後也認定已符合教育部員工職場霸凌防治與處理作業要點所稱職場霸凌。

此外，陳素芬明知廖女為她的二親等姻親，仍進用廖女為臨時人員，違反教育部所屬機構作業基金進用編制外人員實施原則等規定；另陳素芬於核定廖女考核、敘獎及其本人敘獎都未自行迴避，違反公職人員利益衝突迴避法規定，監察院去年12月通過彈劾，並移送懲戒法院審理。

基隆地檢署昨搜索陳素芬與廖女住處，複訊至今天凌晨4時許後，認定陳、廖涉犯貪污治罪條例，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。法院預定今天上午10點半召開羈押庭。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的姻親廖敏惠。基隆地檢署複訊至今天凌晨4點後，依陳、廖涉犯貪污治罪條例，有串證、滅證之虞向法院聲請羈押。(記者林嘉東攝)

