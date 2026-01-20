獨家／不只被偷會叫！「外力、搖晃、貓狗」恐觸發警報器

打開20年的老車，警報器就藏在引擎蓋內。（圖／東森新聞）





汽車防盜鈴怎麼會一直大響呢？汽車業者解析，如果是15年以上的舊車，其實只要受到外力、強大搖晃，甚至貓狗跳上引擎蓋都可能引發警報。原因在於舊車的警報器多半設置在引擎蓋內，一有震動就容易觸發，聲音也特別大；至於新車多半藏在車底，為了避免誤鳴，靈敏度設計相對保守。

打開20年的老車，警報器就藏在引擎蓋內，就算車子沒被碰，颱風、地震有時也會響。

汽車專家林志龍：「它的位置是在防火牆跟煞車增壓器這邊做固定，防止車子有異物干擾，一有震動警報器就會感應發聲。」

廣告 廣告

遇到警報器響個不停，卻怎麼找都找不到，原來關鍵在「車齡」。專家解析，15年以上的老車，警報器多半設在引擎蓋內；現在的新車，多半藏在車底，不同年代位置也不同。

汽車業者林志龍：「新式的喇叭比較小，主要是警示作用，不會像傳統老車那麼大聲。」

不只位置不同，新車的聲音也比舊車來得小。舊車警報器比較大聲，因為是單獨一整顆喇叭。業者提到，現在幾乎所有新車原廠內部都有配置警報器，但為了避免誤鳴，靈敏度不一定設得太高。

汽車業者翁俊生：「新車只要車鑰匙離開車子一段距離後，有人破窗、進入車內要開啟，才會產生警報作用。」

不過也有車主好奇，警報器如果動不動就響，能不能調整？業者提醒，原廠配置的警報器無法調整靈敏度；如果是自行加裝的，可以回原安裝店家，依需求調整感應強弱，避免因風吹、震動，驚動鄰居。

更多東森新聞報導

威力彩飆6.3億！運勢專欄點名3生肖 今年有望一夜暴富

獨家／女砸2萬在淘寶買食材發酵機 到貨「不符台規格」

郵局「存戶1新制」3/14上路 估114萬人受影響

