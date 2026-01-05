獨家／不只開課！ 許祥德出書、上節目「教人避雷」 自己捲風波

戴著白色安全帽的作者許祥德，接連爆出多起裝潢爭議。（圖／翻攝自博客來網站）





農曆過年就要到了！不少人會想趁年前把老屋翻新裝潢，桃園卻有民眾指控，參加知名講師許祥德的職訓課程後，委託老師來翻修，結果他收了9成共271萬的工程款，施工進度卻很慢，延遲半年仍等不到完工，每天跟施工料件為伍，像住在垃圾堆。對此，許祥德反駁，是屋主拒絕讓他入內施工，雙方各說各話。

《EBC東森新聞》持續追蹤裝潢師傅許祥德，他的本名其實是許財福，曾因為薪資跟租金糾紛案鬧上官司，不只在職訓處授課，曾在實踐大學推廣部開課、北市職訓局任職過，還是廣播節目主持人，甚至出版多本裝潢監工書籍，找到他職訓處授課的人才協會表示，這是老師課外私人事情，不願多做回應。

廣告 廣告

監工驗收全能百科，或是監工完全上手事件書，各式裝潢相關書籍，在網路書店都能看見，標榜看完書學會估價不吃虧撇步，但一堆人看完可是吃了好多虧，戴著白色安全帽的作者許祥德，接連爆出多起裝潢爭議。

受害人A小姐：「那個就是他招搖撞騙客戶的來源，朋友在那邊上課聽他講，他好會講話，講得很好聽，你看起來他是書生型，看起來是輕聲細語，哇，你跟他撕破臉，那個很兇欸。」

除了出書，許祥德也在桃竹苗職訓處授課，曾在實踐大學推廣教育部開設室內裝修施工實務班課程，擔任過北市職訓局室內設計兼任訓練師、廣播節目主持人，還到社區大學任教，各方面接觸宣傳，很懂得行銷自己。對外上課、出書都以許祥德介紹自己，但他的本名其實是許財福。

被告許財福涉入的爭議案可不少，打開司法判決書，曾經跟員工因為薪資積欠、給付租金等案件，談不攏最後鬧上官司。

受害人B小姐：「這個許財福（許財德）只要沒被關到監牢裡，他還會繼續幹下去。」

許祥德能在職訓處授課，透過人才協會介紹，如今多起爭議案件爆出。協會回應，這是老師課外私人事情，不願多做回應。

搜尋實踐大學推廣部官網，雖然還有許祥德的名字，但校方表示，許祥德已經沒有在校內授課。裝潢名師傅許祥德打著名人牌，但金錢爭議案接連不斷，受害者只想問怎麼辦。

更多東森新聞報導

獨家／「香味」海產粥老店重開？ 招牌掛出引發熟客熱議

婦堅領130萬退休金 警勸不聽怒罵：不讓你領血汗錢！

5.9億炸藥案開標2次僅「福麥」投標！馬文君：早安排好

