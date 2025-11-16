獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。
館長在訪談中情緒激動，提到自己的妻子時眼眶泛紅。他感嘆自己因為講義氣，沒有聽從妻子的勸告才陷入這場風波，對此感到後悔。陳之漢表示：「我以為就是義氣，大家都兄弟，我都沒有聽她的，所以我滿後悔的。」他描述當自己向妻子道歉並流淚時，妻子抱著他安慰。
陳之漢進一步指出，前員工在公司幾乎不做事，卻領取高額薪資，且要求配車。他透露：「他們這三個人就是長期在公司都不做事，很高喔，一個月拿我45萬，總共5台車，因為他老婆也要車，然後他們領的薪水，他們的開銷將近一百萬。」當他提出要減少車輛和薪資時，對方心生不滿。
自認遭員工敲竹槓，才主動爆料，目的是為杜絕對方無止盡的索討。館長陳之漢：「我不是去中國大陸嗎？他們就認為我賺了非常多錢，有一天他來就說我有你的A片，我就說你們現在到底想怎麼樣，然後一個就說要兩千萬，然後一個就說他要加薪，從十萬加到十五萬，然後店要過他的名字，蛋捲店要過成他的名字。」
館長的前員工李慶元、總監吳明鑒也在直播中警告館長：「我一直等你、一直等你，小偉也一直等你，結果你耍這招喔？你18號應該也不用去澳門了吧，我在猜你應該過兩天，檢調單位就會去你家了 」。而被前員工影射收受對岸資金，陳之漢則否認：「我連澳門戶頭都沒有，18號才要去辦，我哪來的錢啊？」
被前員工不斷警告，館長也追加爆料，說大師兄這個月7日，才跟自己借了一百萬，要對方簽借據，對方堅持不要。陳之漢：「他遇到困難他跟我借一百萬，那你知道公司出帳嘛，是不是要簽名，他不簽啦，他在恐嚇我啊，你可以問他，他說大家在一起這麼久了啦，是簽什麼名？然後就有一天約我嘛，他就開始錄音，我其實知道他們在錄音，事實就是這樣，我就說我被恐嚇啊，大家可以細品」爆料不斷堆疊，延伸出各種支線，這一切，都始於金錢。
更多 TVBS 報導
AIT曝與鄭麗文會談內容 重申美國維護區域和平承諾
專訪／高雄演唱會經濟還不夠 邱議瑩揭「巨蛋造鎮」
專訪／講到老公眼神都有愛 邱議瑩：現在看到他仍覺得帥
專訪／高雄黨內初選傳言、民調滿天飛？邱議瑩：我要證明那是假的
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 5 小時前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利披薩店老闆PO網公審！爆粗口罵16台灣觀光客「只點5份披薩」
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日因不滿店裡的16位台灣遊客只點了5份披薩，直接在顧客面前拍影片，並大聲的用義大利語言嘲諷謾罵對方，將該影片發到自己店家的IG上。影片中一群台灣人平均三人吃一份大披薩，還笑的很開心向鏡頭打招呼，甚至比讚表示食物好吃，但不知道老闆在拍影片諷刺他們。消息一出，立刻引發許多台灣網友批評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻 網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚
63歲女星楊紫瓊有著豐富的演出經驗，精湛演技更曾榮獲多項國際獎項，近來，掀起關注的是楊紫瓊出席宣傳活動的造型，浮誇禮服讓網友集體歪樓，笑說一度看成「滷牛肚」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李珠珢疑遭緊貼伸鹹豬手！畫面曝光粉絲氣炸：超噁心
韓籍啦啦隊女神李珠珢15日現身東京巨蛋，替日韓交流賽應援，卻在離場時疑似遭到男粉絲騷擾。該男子為了自拍，伸手拍了李珠珢的肩膀，之後一路緊貼在她身後尾隨，引發大批粉絲強烈不滿。中天新聞網 ・ 3 小時前
甜蜜夫妻變球場冤家？賈永婕吐槽：我們吵翻了！
娛樂中心 ／李筱舲報導賈永婕與先生王兆杰於 2002 年結婚，至今已攜手 23 年，夫妻倆時常一同出席活動，展現出穩定又甜蜜的感情，令人相當羨慕。不過昨（15）日，賈永婕突然在社群平台發文，內容寫道：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？我們一起打匹克球吵翻了，只差沒在球場上打老公。」還附上一張與先生的合照，表情略顯嫌棄。原來兩人即將在22日參加明星盃匹克球賽，光是在練習階段就已經擦出不少「火花」。民視 ・ 8 小時前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 1 天前
鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展
國民黨主席鄭麗文本月上任以來動向備受關注，包括與民眾黨之間在未來的競合關係如何也令人好奇。今（15）日民眾黨台北市議員張志豪舉行父親告別式，鄭麗文與民眾黨前主席柯文哲首度碰面。中天新聞網 ・ 23 小時前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘟嘟人奪走鐘獎「特別感謝賀瓏」博恩台下翻白眼全被拍
第七屆走鐘獎15日登場，「有夠烙賽獎」由The DoDo Men - 嘟嘟人拿下。該影片為他們與賀瓏一同前往非洲旅行，Ian在（李立唯）在發表得獎感言時，特別感謝薩泰爾娛樂、賀瓏，然而賀瓏今年6月爆出與Albee的緋聞，後隨即被薩泰爾解除合約，坐在台下的博恩反應，也頗為耐人尋味。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
懷孕6個月！37歲愛雅首公開露臉「暴肥破10公斤」 巨大孕肚曝光
37歲「最美孕婦」愛雅懷孕邁入6個月，終於決定解放「準媽媽」身心，與老公萬先生一起飛往韓國首爾旅行充電！她表示距離上次出國已經有2年之久，這次是因為老公要去參加運動賽事，她才決定愛相隨去當最佳啦啦隊：「因為閨蜜、老公要去參加國際運動比賽，我只能參加，不然前兩年因為愛雅辣呦忙碌工作、加上家裡年邁的狗狗，都讓我放不下心，這次的動力比較大，才讓我放下一切飛出去！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前