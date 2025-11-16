獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」

館長陳之漢接受《TVBS》訪問時表示，自己之所以主動爆料，就是不想再被3名員工聯手勒索。(圖/TVBS)

網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。

館長陳之漢接受《TVBS》訪問時表示，自己之所以主動爆料，就是不想再被3名員工聯手勒索。(圖/TVBS)

館長在訪談中情緒激動，提到自己的妻子時眼眶泛紅。他感嘆自己因為講義氣，沒有聽從妻子的勸告才陷入這場風波，對此感到後悔。陳之漢表示：「我以為就是義氣，大家都兄弟，我都沒有聽她的，所以我滿後悔的。」他描述當自己向妻子道歉並流淚時，妻子抱著他安慰。

廣告 廣告

陳之漢進一步指出，前員工在公司幾乎不做事，卻領取高額薪資，且要求配車。他透露：「他們這三個人就是長期在公司都不做事，很高喔，一個月拿我45萬，總共5台車，因為他老婆也要車，然後他們領的薪水，他們的開銷將近一百萬。」當他提出要減少車輛和薪資時，對方心生不滿。

自認遭員工敲竹槓，才主動爆料，目的是為杜絕對方無止盡的索討。館長陳之漢：「我不是去中國大陸嗎？他們就認為我賺了非常多錢，有一天他來就說我有你的A片，我就說你們現在到底想怎麼樣，然後一個就說要兩千萬，然後一個就說他要加薪，從十萬加到十五萬，然後店要過他的名字，蛋捲店要過成他的名字。」

館長的前員工李慶元、總監吳明鑒也在直播中警告館長：「我一直等你、一直等你，小偉也一直等你，結果你耍這招喔？你18號應該也不用去澳門了吧，我在猜你應該過兩天，檢調單位就會去你家了 」。而被前員工影射收受對岸資金，陳之漢則否認：「我連澳門戶頭都沒有，18號才要去辦，我哪來的錢啊？」

被前員工不斷警告，館長也追加爆料，說大師兄這個月7日，才跟自己借了一百萬，要對方簽借據，對方堅持不要。陳之漢：「他遇到困難他跟我借一百萬，那你知道公司出帳嘛，是不是要簽名，他不簽啦，他在恐嚇我啊，你可以問他，他說大家在一起這麼久了啦，是簽什麼名？然後就有一天約我嘛，他就開始錄音，我其實知道他們在錄音，事實就是這樣，我就說我被恐嚇啊，大家可以細品」爆料不斷堆疊，延伸出各種支線，這一切，都始於金錢。

館長陳之漢出示前員工「大師兄」李慶元與自己的對話紀錄，稱對方與自己借一百萬，不願意簽借據，因而心生不滿。(圖/TVBS)

更多 TVBS 報導

AIT曝與鄭麗文會談內容 重申美國維護區域和平承諾

專訪／高雄演唱會經濟還不夠 邱議瑩揭「巨蛋造鎮」

專訪／講到老公眼神都有愛 邱議瑩：現在看到他仍覺得帥

專訪／高雄黨內初選傳言、民調滿天飛？邱議瑩：我要證明那是假的

