獨家／不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光 這4個字逼哭全網

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

資深藝人坣娜過世，夫婿薛智偉12月4日要為她舉辦《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會。2021年坣娜舉辦《愛是自由 Free to Love》演唱會時，坣娜的演唱會總製作人、形象總監好友張曼芸感傷分享當時坣娜對她說的一句話：「這是我人生最後一場演唱會，但不要用這句話做宣傳。」深深感受到坣娜不想讓觀眾擔心的心。好不捨坣娜。

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／翻攝自《WhatA VOGUE》YT）

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／張曼芸提供）

「只要坣娜站上台，我們好友們願意全力以赴陪著她」

擔任《愛是自由 Free to Love》演唱會總製作人與形象總監的張曼芸回憶，那次為坣娜籌備《Free to Love》演唱會，是一場全員不計代價的大集合。她找來多年戰友陳聆薇彩妝、魏伯儒髮型、蘇益良攝影、Brenda準備服裝、吳建恆主持專輯。大家一句話都沒問，直接說：「坣娜需要，我們都在。」

因為大家都知道，車禍之後的她，每一次站上舞台，都是和身體硬碰硬。但她從不喊痛，只會笑著說：「不怕，我想唱給大家聽。」那份堅強，是所有工作人員願意為她拼命的原因。

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／張曼芸提供）

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／張曼芸提供）

「宣傳廣告檔期全滿，她一句「沒關係」反而開啟奇蹟」

張曼芸回憶，演唱會從1月開票，但指定的電視廣告檔全被排到農曆年後。照理說，新作品曝光會整個延遲、票房會受到重大衝擊。但坣娜沒有慌，反而淡淡說：「沒關係，我們自己來……」



於是團隊臨時改變策略：

小編怡伶在她的瑜伽粉專曝光、鴨子拍攝剪輯短影音、姵瑩邀請齊豫站台，再加上年代副董常立欣以及必應小帥全力支持。所有人都變成她的戰友。所有社群的每一則貼文、每一段影片都像是在替她衝刺。不可思議的是票房售罄。許多歌迷買不到票，還敲碗加場。

那時張曼芸小心翼翼問她：「隔天加場好嗎？」坣娜沉默了一秒，溫柔地說：「身體真的做不了…我已經把所有力氣都給這一場了。」

「那一夜，舞台上的坣娜唱得無懈可擊」

張曼芸回憶演唱會那天，坣娜狀態好得不可思議，中氣十足、音準穩定、語氣輕柔卻堅強，每一段表演都像她回到最初的自己。她換上異國風的華麗造型，特別安排法語爵士 C’est bon；因應流行，展現「艾蜜莉在巴黎」的俏皮。中間穿插餐廳秀幽默，台下笑聲與掌聲沒有停過。她還邀請人生中的重要貴人坐在台下，用眼神跟他們道一聲：我沒有放棄過。現場歌迷看得好滿足好激動，驚艷你可以表現得如此精準完美⋯⋯ 「謝謝你給我們團隊這個機會為你服務，大家一起成就，一起圓滿。」



沒有人知道，她為了這一晚，將身體推到極限。張曼芸回憶：「她每唱一段，像在燃燒生命；每一個笑容都像在說——我還在，我還想再多唱給你們聽。」那晚，全場感動紅了眼眶。

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／翻攝自《WhatA VOGUE》YT）

坣娜愛健康、愛瑜伽、愛生命好友疼惜她最後仍敵不過病魔

張曼芸表示，坣娜是個把光放在心裡的人。她愛瑜伽、熱愛養生、努力維持正能量，甚至常常因為一碗「很新鮮很新鮮的蔬菜」而開心一整天。她的願望簡單、純粹，像孩子般真誠。



但疾病沒有給她選擇。所有努力、鍛鍊、調養，都成為她最後的背影。如今，坣娜夫婿薛智偉為她辦追思會；好友張曼芸替她保存記憶；那些愛她的人，會像演唱會那天一樣，坐在屬於自己的席位，陪坣娜走完人生最後一段單程旅程。

人生總會落幕，但坣娜留下的光，不會。她的自由、勇氣、溫暖，會永遠照亮歌迷的心。永遠記得《愛是自由》。

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／翻攝自《WhatA VOGUE》YT）

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／張曼芸提供）

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／張曼芸提供）

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／張曼芸提供）

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／張曼芸提供）

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／翻攝自《WhatA VOGUE》YT）

不捨！坣娜人生最後一場演唱會幕後真相曝光，這4個字《愛是自由》逼哭全網。（圖／翻攝自《WhatA VOGUE》YT）

▼【坣娜：愛是自由演唱會】

《你怎麼可以不愛我》 坣娜「愛是自由FREE TO LOVE」演唱會（影片來自YouTube－WhatA VOGUE頻道，若遭移除請見諒）

