獨家／不捨！ 「新民生戲院」1／31熄燈 影迷排隊搶「海報、看板」

位在台北市松山區的新民生戲院，前身是擁有30多年歷史的民生戲院，在老員工接手轉型為首輪電影院後，卻依舊不敵時代的考驗，加上租約問題，戲院將在1月31日正式熄燈，不少民眾感到惋惜。不過戲院也釋出免費海報和看板，當作是最後的紀念品，吸引大批民眾搶拿。

影迷：「不要搶，可不可以不要一直往前擠。」

大批影迷聚集，下午3點準時開搶免費電影海報。影迷：「往後傳，後面有人要嗎。」

近百位影迷們，人手好幾捲海報，人潮多到連警方都來關切，位在台北市松山區的新民生戲院，是民生社區的文化地標，因為租約問題，1月31日宣布熄燈。民眾感到惋惜，業者也送給大家最後的紀念品。

戲院免費釋出的像是這種高畫質海報，還有這種比人高的巨型看板，只要你搬得回家，通通都能免費帶走。發放的海報相當多元，像是迪士尼、皮克斯、漫威系列都很熱門，新上映的國片海報也能看見，影迷們都趕來「挖寶」。

影迷：「我想說應該會有朋友喜歡，至少是一個紀念的，而且這麼大一張。」

影迷：「（我是）台中人，因為自己平常也會看電影，但是都是去那種連鎖的戲院比較多。滿可惜的，我剛有跟朋友講，他說也要來支持一下，我說我先來幫你看一下。」

「新民生戲院」的前身是1950年代成立的老字號「民生戲院」，經營30多年後歇業，當時的放映師陳清松接手，2012年4月以「新民生戲院」重新開幕，轉型為首輪電影院，但依舊被很多人誤以為是二輪戲院，擋不住民眾觀影模式的變化，仍必須黯然退場。

影迷：「印象中只有一次（來看電影），但是很久10幾年前剛開沒多久的時候，滿可惜的，畢竟看電影也是一種休閒，就覺得這邊又少了一個可以去的地方。」

附近居民：「老戲院在社區內人比較少，可能兩個人一個人就包場了，（生意最好）大概在10年前。」

從興起到沒落，當地居民都看在眼裡，這回感性告別影迷，老字號戲院把滿滿回憶送出去，盼能留在影迷心裡。

