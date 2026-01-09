獨家／不明APP藏陷阱！免費試用變扣款 民眾慘換卡止損

若未在試用期限內主動取消，一年後恐自動扣款。（圖／東森新聞）





來路不明的APP千萬別隨意下載，否則很可能導致信用卡遭盜刷，還求助無門。有民眾發現信用卡帳單上，突然多出一筆近2千元的國外扣款，追查後才發現，竟是某款AI APP的自動續訂費用，但詭異的是，手機的APP商店中卻完全找不到任何訂閱或購買紀錄，讓她根本無法取消，只能無奈認賠，最後甚至直接換卡止血。

手機突然跳出刷卡通知，顯示一筆近台幣2千元的消費，讓民眾一頭霧水。向信用卡公司查詢後才得知，這筆款項來自一款AI聊天機器人的年費扣款，更讓人不解的是，該APP並未出現在手機的訂閱項目或購買紀錄中，導致使用者完全無從取消。

投訴人雙雙：「在購買紀錄裡面完全找不到任何紀錄，等於我根本不知道自己有買這個東西。後來查了才發現，是透過第三方支付扣款，因為APP名稱前面有第三方支付的名稱，才知道原來是國外一個滿知名的支付平台。」

問題關鍵就在於「免費試用」機制。許多AI或學習型APP，只要輸入Email就能繼續使用，但同時也完成訂閱綁定，若未在試用期限內主動取消，一年後就可能自動扣款。

投訴人雙雙：「它在你完全不知情的情況下就把錢扣走，如果不是剛好看到刷卡通知，我根本不會發現。」

實際調查發現，類似情況並不少見。教育型APP「Wiser」就曾被多名用戶抱怨無預警扣款；學習程式「10Minutes」也有使用者反映，刷卡後費用直接轉為美金，甚至無法登入使用，客服回應也相當消極。

防詐APP業者蔡孟宏：「現在有詐騙集團會假冒APP訂閱服務寄信給你，告知你已訂閱進階服務，要求確認付款，信件裡的連結往往是釣魚網站，一點下去就可能導致個資外洩。」

專家提醒，只要發現信用卡出現不明扣款，務必第一時間向平台與發卡銀行反映，必要時更換卡片，避免荷包在不知不覺中持續失血。

