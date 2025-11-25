獨家／不是上海兄弟象 中國CPB第五隊是正大龍

泰國最大商業集團卜蜂（正大）集團，將加入中國棒球城市聯賽（CPB），隊名為「上海正大龍」。（東方IC）

中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，簡稱CPB）預計明年開打，先前一度流傳創始5隊其中之一為「上海兄弟」，掀起兩岸熱議。如今上海隊正式揭曉，由泰國最大商業集團卜蜂（正大）集團（Charoen Pokphand Group，簡稱CP Group）贊助，球隊取名為上海正大龍，隊徽則是以深色系為主的黑龍圖騰。

日前傳出CPB上海隊取名「上海兄弟」，且主視覺與隊徽設計，和中華職棒（CPBL）中信兄弟高度相似，掀起球迷不滿，更驚動中信育樂公司發表聲明滅火，強調「網傳『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。中信育樂公司也在此重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。」

上海正大龍以上海為基地，球隊基調為黑色。（翻攝自網路）

而今上海隊正式揭曉，據了解，由成立於1921年的卜蜂（正大）集團贊助，球隊取名上海正大龍，隊徽為一半身黑龍，龍爪上並握著棒球，英文隊名為「SHANGHAI DRAGONS」。

正大集團創辦人謝易初是泰籍華人，在泰國亦稱卜蜂集團。（翻攝自網路）

之所以選用龍的意向，係認為龍象徵騰飛、力量、智慧與勇氣，生於江海、成長於雲端，不僅與上海這座城市相當契合，更是上海最好的隱喻，代表勇敢、開放、不斷進化，也對應正大集團堅持、創新與使命感的企業文化。

