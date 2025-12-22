獨家／不是詐騙是真的！ 1折起買亞曼尼

桃園華泰名品城同時出現兩間亞曼尼櫃位，新總代理台灣奧西尼正常Outlet促銷，前代理台元則是進行低調清倉。圖／陳宏銘攝

1折起買亞曼尼（Armani），聽起來又是詐騙？但這次是係金A（是真的）！桃園華泰名品城裡，同一個亞曼尼品牌，卻出現GA（Giorgio Armani）「新、舊總代理並存」的罕見畫面：一邊是新代理的5折促銷，一邊是結束代理後的1折最終清倉。

「桃園華泰名品城內1折起的亞曼尼是真的嗎？」答案是：真的。而且不是地下貨，也不是假貨，據悉是原廠點過頭、同意進行的清倉品。事實上，目前在桃園華泰名品城裡，同時存在兩個亞曼尼體系的Outlet櫃位：一間是新任總代理雙橡園開發旗下的台灣奧西尼；另一間則是全面退場舊總代理裕隆集團旗下的台元紡織。

廣告 廣告

真正讓消費市場炸鍋的1折起機會，除了是Outlet販售外，更源於前任總代理台元紡織的低調清倉。事實上，台元Giorgio Armani主線代理權已在2024年7月底正式結束；至於Emporio Armani、Armani Exchange、EA7等副線品牌，合約也都在2025年第一季陸續終止，代理權到期了，但貨還沒清完。

由於高端奢侈品不是路邊攤，不能隨便亂丟特賣。因此這批庫存，經過原廠同意、在指定通路、用「低調不影響新代理」的方式處理，於是，華泰名品城成了最合理的出口。這也就是為什麼，現在你會看到Outlet櫃位上、1折起的Emporio Armani、Armani Exchange、EA7，而非快閃、非網拍。

前代理將Giorgio Armani主線與Emporio Armani、Armani Exchange、EA7副線庫存集中於華泰名品城出清。圖／陳宏銘攝

當然，超值歸超值，現實也很殘酷。這一批清倉貨，尺寸多半偏零碼，熱門尺寸、經典款式早就被掃光，現場真的只能靠耐心與運氣慢慢挖寶。值得注意的是，這種「1折起」的狀況不會長期存在。一旦庫存出清、舊代理正式撤櫃，市場上就只會剩下新代理體系，價格也會回到相對正常的精品節奏。簡單說，現在看到亞曼尼變便宜，是裕隆集團代理Armani近20年來的清倉最後一幕。

至於新代理方面，是由台中七期豪宅建商雙橡園開發成立台灣奧西尼公司接手Giorgio Armani，他們也在華泰名品城設有新櫃位，目前也展開了季底優惠，促銷折扣約落在5折左右。

對消費者來說，現在正是罕見的「時間差紅利」，尤其又接近過年的；但對品牌而言，這是一場必須低調完成的交接工程。消費者能不能撿到寶，就看你能不能接受尺寸不完美、款式不一定最新了。

儘管前任總代理婉拒《鏡報》的採訪，但以過去較年輕、摩登的副線Emporio Armani（EA）來看，一套成衣價格通常約新台幣4.8萬元起（含外套、褲子、背心）；主線Giorgio Armani（GA）使用頂級材質如初剪羊毛、絲質等，整套價格多在5萬元以上，部分單排扣、雙排扣或晚宴款式，甚至可達10萬至20萬元以上。能看到1折起的價格，可不是每天都有。

新代理趕過年前買氣潮，最近也打出5折促銷。圖／陳宏銘攝



回到原文

更多鏡報報導

名牌破防／GA代理權從嚴凱泰裕隆集團 變成豪宅建商接手

名牌破防／胡歌 鄭元暢 A-Lin最愛 GA主打不張揚的霸氣

令人羨慕的能力！邊照顧幼崽「1次只睡4秒」 一探動物生存睡眠術