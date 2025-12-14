獨家／不是魚！研究揭「1海鮮」可阻止癌細胞擴散 名醫：直接吃最好

記者施春美／台北報導

醫師江守山表示，民眾可藉由直接吃海參，獲得最佳的抗癌效益。(圖／Canva)

防癌、抗癌是重要議題。醫師江守山表示，刊登於今年期刊的一項研究指出，海參的體內含有能阻止癌細胞擴散的醣類「岩藻糖基化硫酸軟骨素」，可以阻斷癌細胞用來擴散的酵素Sulf-2。他表示，民眾可藉由直接吃海參，獲得最佳的抗癌效益。

腎臟科醫師江守山表示，發表於今年期刊《醣生物學》 (Glycobiology)的一篇研究指出，海參是一種簡單的海洋動物，負責清潔海底，它們體內含有能阻止癌細胞擴散的醣類。這些醣類稱為「岩藻糖基化硫酸軟骨素」，可以阻斷癌細胞用來擴散的酵素Sulf-2。

該篇研究是由密西西比大學的研究人員所進行，研究團隊表示，「岩藻糖基化硫酸軟骨素」可能成為目前基於碳水化合物的藥物的安全替代品，因為原本使用的藥物會干擾人體的血液循環能力，並可能導致危及生命的出血。

江守山接受《三立新聞網》採訪時表示，該項研究頗具價值，提供藉由飲食阻止癌細胞生長的新方式，「由於海參能抑制癌細胞的成分可能不只一種，我建議民眾應直接吃海參，來獲得抗癌功效。」烹煮方式應採煮湯或炒菜，以避免高溫產生的梅納反應。

他表示，人體細胞表面覆蓋著一層細小的、毛髮狀的結構，稱為聚醣，它們有助於細胞通訊和免疫反應，並識別病原體等威脅。癌細胞利用聚醣透過改變Sulf-2等酵素的表達和改變聚醣的結構來擴散。

該篇研究指出， Sulf-2 的失調與多種病理狀況有關，包括癌症，這使得 Sulf-2 成為潛在的治療標靶。儘管 Sulf-2 在病理生理學中發揮關鍵作用，但其抑制劑還未得到充分開發。在先前的研究中，來自佛羅裡達海參的「岩藻糖基化硫酸軟骨素」表現出強效的 Sulf-2抑制作用。

