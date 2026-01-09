獨家／不滿住戶勸移車！水果老闆「亮30cm西瓜刀」嚇路人

一名老闆拿出長達30公分的西瓜刀，邊晃邊走在路上。（圖／東森新聞）





新北五股黃昏市場旁邊，兩名老闆經常會開發財車，來這裡賣水果，但是他們把車違停在巷口，被附近住戶勸導，雙方爆發口角，結果其中一名老闆拿出長達30公分的西瓜刀，邊晃邊走在路上，嚇壞路人，雖然他供稱自己沒有要做什麼，但後續仍被依社維法開罰5千元。

黑衣男子手上拿著一把西瓜刀，邊晃邊過馬路，嚇壞停等的腳踏車騎士，連路旁的民眾都趕緊回頭查看，就怕他做出攻擊的舉動，甚至持刀男子還是一旁賣水果的發財車老闆。

案發地點旁邊就是五股黃昏市場，到了下午這裡車流量開始變多，而當時嫌犯就是把發財車，停在五福橋橋頭賣水果，被民眾勸導移車，因此爆發口角。

當時雙方在巷弄裡面理論，過沒多久就變成持刀驚魂，警方獲報趕緊到場確認沒有人受傷，把老闆帶回派出所釐清案情，而他一起做生意的夥伴也趕緊把車開走，因為他們停的地方是路口有劃設紅線。

附近民眾：「我沒有開車，我只有走路，我是覺得對我來講，我沒有太大的影響，只是說如果以交通規則來講，如果有行車或是怎麼的話，我覺得可能就是比較沒有這麼妥當。」

老闆辯稱，他當時只是將刀子拿在手中沒有要做什麼，但警方調閱監視器，確認老闆和住在附近的57歲民眾，確實為了違停，發生糾紛，儘管對方沒有提告，但仍將他，依社維法送辦開罰5千元。

實際觀察，在五福橋的另外一邊，同樣也有臨時攤販擺攤賣菜，不過同樣都有劃設紅線，如果警方巡邏經過也會進行勸導驅趕，就是怕車輛違停，影響到道路交通，危及到用路人的安全。

