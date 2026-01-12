獨家／不滿前座「倒椅背」！女猛踢 男秀拳頭作勢反擊

兩名乘客因為「倒椅背」大吵，後方乘客覺得空間被壓縮，脫鞋子用腳狂踢回去。（圖／東森新聞）





為了椅背吵了100公里，國光客運一班台北到苗栗的班次，兩名乘客因為「倒椅背」大吵，後方乘客覺得空間被壓縮，脫鞋子用腳狂踢回去，前方男子秀出拳頭，作勢要打人，儘管司機介入協調，希望兩人能換位子，他們也不肯，最後從台北一路吵到頭份。吵了100公里。

吵架乘客：「司機都在講你了，那我也可以這樣子啊，這是我的位子啊，我捶下去我跟你講喔，你打打看，你打打看。」

國道客運正在行駛，這兩名乘客卻氣噗噗，一個脫了鞋，想把前面的椅背踢回去，另一個則是使出絕對防禦，甚至亮出拳頭想打人。

吵架乘客：「你不要欺負我一個女人喔，就是欠...，就是有你這種人，就是有你這種人先，我才會這樣子啊。」

火爆的場面發生在國光客運台北往苗栗的路上，當時男乘客想休息，就把椅背往後倒，後方的女乘客疑似不滿空間被占據，動口又動腳。

目擊乘客：「女生就看到伯伯沒有在動，就很生氣，用力推他的椅背，甚至脫下鞋子，用襪子的腳一直踹。」

乘客也回憶，其實當時車上還有其他位子，但兩人不換，就是不換，砲火還掃到其他人。

目擊乘客：「也有其他乘客勸女生換位子，反而還被罵，我就覺得其實不管是兩方，誰換個位子，其實就沒事了，其實他（伯伯）椅子往後，並沒有壓（到），就是女生的腳如果是正常放下，是沒有壓到她的。」

最後這兩名乘客從台北一路吵到頭份，司機介入協調也沒用。椅背放、還是不放，或許各退一步就沒事了，但其他乘客們好無奈，上車本想好好休息，卻被迫捲入這場椅背大戰。

