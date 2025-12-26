獨家／不滿單車婦路口闖燈險撞騎士 撞車又砸蛋

自行車闖紅燈，差點與機車撞上。（圖／東森新聞）





北市內湖區日前發生一起行車糾紛，一名機車騎士不滿婦人騎自行車闖紅燈，雙方在路口差點發生碰撞。騎士當場飆罵後，竟騎車衝撞自行車，婦人嚇得向一旁彩券行求救，沒想到騎士又折返回來，將整盒雞蛋砸向自行車。後續婦人提告恐嚇與毀損，檢方認定恐嚇罪不起訴，騎士則因毀損罪遭判拘役30天，得易科罰金3萬元。

機車騎士行經路口時，一名騎自行車的婦人，突然從右方闖紅燈過馬路，雙方差點發生碰撞，於是停在路中央。騎士當場破口大罵，婦人也下車理論，隨後騎士先往後退，再突然加速向前衝撞，將自行車撞倒後迅速離開。

婦人的自行車當時在路中央被撞倒後，她趕緊跑到一旁的彩券行求救，而就在這個時候，機車騎士又折返回來，氣得打開車廂，拿出裡面的雞蛋開始砸。

騎士將機車停在路旁，手裡拿著一盒雞蛋，走到自行車旁接連猛砸，一顆、兩顆、三顆，直到整盒雞蛋全數砸完。案發地點就在北市內湖江南街，警方獲報到場時，只剩下婦人留在現場。

自行車遭撞後，車架烤漆刮傷，籃子裡的瓷盤與香蕉也因遭砸而損壞、無法使用，婦人因此提告恐嚇與毀損。不過檢察官認定，恐嚇罪部分不起訴。

非本案律師李育昇：「本件檢察官認為，雙方是先發生口角，被告並非一開始就故意衝撞，且從監視器畫面來看，告訴人未明顯表現出害怕或躲避行為，因此認定雖有衝突，但尚未構成恐嚇罪或公然侮辱罪。」

法官則認為，騎士的行為已構成毀損，即便涉及恐嚇，也屬想像競合，從一重處罰，最終依毀損罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

