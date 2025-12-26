獨家／不滿建案「外牆磁磚」凹凸不平恐脫落 已購戶：又不能解約

新建案外牆磁磚東凸一塊、西凸一塊，施工品質堪憂。（圖／東森新聞）





新北市安坑一處即將完工的新建案，近期卻引發爭議。多名已購戶出面指控，建商疑似為了趕工，施工品質不佳，不僅外牆磁磚凹凸不平，恐有脫落疑慮，建案中更出現一戶未參與合建的既有民宅，被質疑成為「釘子戶」，影響整體外觀，讓購屋族相當不滿。不過，該戶屋主也出面反駁，強調建商從未提出要協助拉皮整修。

指著即將完工的新家，已購戶滿臉無奈，質疑外牆磁磚東凸一塊、西凸一塊，施工品質堪憂。

新建案已購戶：「很像40年前廁所牆壁的磁磚，全部都凹凸不平，這個一定會卡雨水，時間久了磁磚一定會脫落。他們說不影響使用，我是不太相信。合約裡面有些免責條款寫得很清楚，例如外觀板材，不一定會用當時廣告的文案，實際還要看建築師的考量。」

不滿房屋尚未交屋，就已出現施工瑕疵，建商卻沒有積極改善，購屋族仍得依照合約時程繳款，質疑建案出自曾興建多棟豪宅的知名建商之手，品質卻像是趕工上架，與當初宣傳內容落差甚大。

新建案已購戶：「這種等級的建商，不應該是這種品質。廣告說是歐風，可是實際看起來黑黑暗暗，有像新房子嗎？整個外觀大家當然不滿意。」

依照已購戶的說法，整個新建案中有一棟未參與合建的民宅，外牆呈現紅色，原本建商計畫將它拉皮，整修成與周邊建築一致的顏色，但疑似因為屬於既存違建，最後無法動工。

不過，未參與合建的屋主夏小姐則出面反駁，表示建商從未正式提出協助拉皮的方案。

未參與合建屋主夏小姐：「談的過程越來越不好，今天談沒有結果，下次再談，條件卻越來越差。最後明明都談好，也委託律師準備簽約，結果合約內容卻被偷改，都被我抓到。」

夏小姐也表示，建商並未承諾協助整修，反而是她自行出資整理房屋。《EBC東森新聞》記者致電建設公司求證，截稿前未取得回應。

而對已購戶而言，即便心生不滿，也難以解約，因為合約違約金高達20%，等同頭期款恐被沒收，目前只能考慮以廣告不實或施工瑕疵等方向，尋求後續求償。