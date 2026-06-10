獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查

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屏東科技大學附近一支固定式測速照相機遭人破壞。（圖／東森新聞）





屏東科技大學附近一支固定式測速照相機遭人破壞，鏡面出現多處裂痕，機體上還留有疑似檳榔汁痕跡。警方獲報後到場採證並調閱監視器，目前追查毀損者到案。警方表示，毀損測速照相機涉及毀損公物罪，除須負擔刑事責任外，後續也可能面臨設備維修費用。

測速照相機遭破壞

有騎士行經屏科大附近內埔壽比路段時，發現測速照相機鏡面出現多條裂痕，設備上還留有紅色檳榔汁痕跡，疑似遭人破壞。靠近屏科大的這處路段，每天都有大學生往返通行，車流量相當大，因此設置測速照相機，並規定限速40公里。附近民眾說，可能有人前面騎得比較快，接近測速照相機時就會減速，避免被拍照取締。

警方鎖定涉案嫌犯

警方接獲通報後，立即派員到場勘查採證，並調閱周邊監視器畫面追查。內埔分局龍泉派出所副所長蕭吉良表示，警方已追查毀損者到案，並依刑法毀損公物罪，報請屏東地檢署偵辦。不論是一時情緒失控，或是預謀犯案，破壞測速照相機都涉及毀損公物罪。警方指出，固定式測速照相機造價約150萬至300萬元，除了刑事責任外，涉案人也可能須負擔相關維修費用。

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