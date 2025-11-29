獨家／不滿遭看門狗吠叫 送貨員持鐵棍「打斷狗牙」

記者游濤、蔡効儀／新北報導

真的好殘忍！新北市中和一名送貨員昨（28）日上門送電視，不滿客戶的狗對著他叫，竟然拿鐵棍打狗，把狗打到牙齒都斷了，全身多處瘀傷。飼主好心疼到警局提告，動保處也表示將依法開罰。

電商平台送電視上門。

電商平台送電視上門卻不得其門而入，這時橘色上衣的送貨員卻抄來一把掃把，惡狠狠往門內張望，沒多久兩人順利進門完成運送任務，但送貨員竟然一走出電梯就對大廳的狗狗攻擊。

送貨員拿鐵棒對著狗狗揮打。

送貨員拿著鐵棍每一下都是用盡全力揮舞，嚇的狗狗在角落蜷縮，無奈的是狗狗被栓在牆邊，根本躲都躲不掉，等到飼主發現時狗狗早已全身是傷。

獸醫：「這邊牙齒好幾顆。」

狗狗上下門牙斷裂，讓飼主相當心疼。

飼主：「好幾顆都斷嗎？還是？」

經過檢查發現，狗狗上下門牙斷裂，眼眶胸腔和腹部也全都是傷，這離譜的虐狗案件就發生在新北市中和，送貨員疑似不滿狗吠叫，隨後就持鐵製工具攻擊，事後一問才知道，原來動手男子是臨時請來的搬運工。

飼主：「裝電視的人他聯絡我說另外一名請來的臨時人員，對我們家的狗不知道發生什麼事情，然後我到家看到狗狗的嘴巴在流血，我們家每個人都很氣憤。」

狗狗阿財平時顧家又親人。

這回被打的狗狗叫阿財，任務就是負責看家，五年來盡忠職守，平時也很親人，這回莫名被打傷讓牠一有動靜就害怕。新北市動保處也表示近期將請動手男子到案說明，而且最重將開罰7萬5千元。

飼主出面說明。

飼主：「希望他是能出來道歉是最好，希望狗的醫藥費也是要處理。」

心疼狗狗受委屈，飼主目前已經正式到警局提告，希望這名虐狗男能盡快出面道歉，為自己犯下的惡劣行徑好好懺悔。

