獨家／不滿「氧氣機」太吵！老孫涼麵「孫老闆」擅闖鄰居家

身穿白衣的中年男子，沒經屋主同意就擅闖別人家。（圖／東森新聞）





新店知名老孫涼麵，孫姓老闆一家人住在新店三民路的社區，但有鄰居出面指控，被恐嚇威脅，控訴孫老闆三不五時都說鄰居晚上睡覺時，使用的氧氣機太吵，導致他們無法入睡，除了拍門按鈴，還在大半夜叫囂，要他們搬家，甚至還一度擅闖家門。

撂狠話恐嚇，身穿白衣的中年男子，沒經屋主同意就擅闖別人家，還多次按鈴拍門叫囂。

老孫涼麵孫老闆：「不要吵可以嗎？我要睡覺，不要吵可以嗎？」

要鄰居安靜一點，因為自己和太太幾乎每天都被吵到無法入睡。三不五時就到樓上去拍門的，正是新店老字號的老孫涼麵孫老闆，家裡就住在三民路上的這處社區，因為不滿樓上的住戶長期使用氧氣機造成噪音，所以多次上門理論。

廣告 廣告

據了解，孫老闆就住在二樓，不滿正樓上的住戶，不只家中氧氣機太吵，腳步聲太大還有管路聲響，但三樓住戶也不滿，他們才不得安寧，27日先是被闖家門，29號更三度「狂拍鐵門」騷擾，直到30日半夜更誇張，明明已經入睡，門外卻不斷有人想要理論。

遭威脅鄰居：「就是叫我們搬走啦，說我們不搬走，你們到時候會很難看，罵一些三字經，他的小兒子也有到現場，請我們開機器以後，確實當時真的沒有聽到什麼聲音。」

三樓家屬心疼，這幾天下來，嚇得家中高齡77歲患有慢性肺病的老太太，連氧氣面罩都不敢帶，指控對方仗勢欺人。

遭威脅鄰居：「他一直說在新店這邊，也是扎根很久啦，地方人士啊，他的意見是意見，那我們其他人的意見，就不是意見。」

實際找到同一款氧氣機，雖然有聲音，不過分貝標示低於40，有販售這款氧氣機的藥局店員也說，這聲音根本不可能傳遞到別的樓層，但老孫涼麵員工只說老闆已經下班，截稿前沒有回應。