獨家／不用人擠人！環球、迪士尼中客減少 專家：剩8成客

日本銀山溫泉雪景動人，吸引大批國內外旅客造訪，常常一房難求。不過，現在有民眾發現，銀山溫泉的接駁巴士原本要排隊一個小時，現在等約15分鐘就排到，就連常擠的水泄不通的環球影城，也明顯感受到中國觀光客減少，讓民眾遊完體驗更順暢。

銀山溫泉雪景動人，常常一房難求。

雪花紛飛，大正時代風格的木造建築被積雪覆蓋成了美麗的雪白世界。晚上點燈時橙色燈光與雪景交織景色極為迷人，這裡是日本熱門景點「銀山溫泉」，12月到2月是最佳賞雪期，被許多人視為一生必看的絕景，以往一房難求，不過傳出銀山溫泉接駁巴士原本要搭車需排隊超過一個小時，現在有遊客只等約15分鐘就排到，中國觀光客也明顯減少。

業者表示，楓葉季人流也大幅減少。

就連一營業就大排長龍的環球影城也被民眾和當地業者發現中國客減少，排遊樂設施的時間大減，不用人擠人，人氣很夯的楓葉季也有變化。

日本旅行業者陳小姐：「11月底是楓葉季，照理飯店以前我們是找不到業務，上禮拜或最近怎麼業務一直出來，其實就大概知道他們可能有受影響。」

林氏璧表示，環球或是迪士尼，由於中國遊客大量減少，約只剩8成遊客。

旅日達人林氏璧：「環球或是迪士尼，這一年其實中國旅客大概佔了5分之1吧，突然拿掉就是只剩下8成的旅客，那當然你會很有感覺旅客變少。」

根據交通部統計，今年1到8月，台灣飛往日本旅遊的旅客為449萬人次，全年預估660萬人次，相較去年多了60萬人，不排除未來赴日旅遊的台灣人，可能更多。

民眾：「可以，馬上買馬上買（機票），比較少人啊，這樣可以就是不用那麼擠吧。」

民眾：「人很少啊，平常去那邊都太擠了，而且機票好像也比較便宜。」

旅遊達人酒雄：「京都這樣的地方，可能本來就是因為所謂的過度觀光，日本人不太去了現在，但是他可能覺得說中國人減少的話，那說不定又可以考慮去了。」

隨著中國旅客取消赴日，一向熱鬧的日本景點玩起來變得更輕鬆，反而增加台灣民眾旅遊意願。

