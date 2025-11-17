獨家／不知「翻糖蛋糕」有鐵絲！ 客怨：請友人吃險吞下肚

民眾控訴在蛋糕裡吃到鐵絲。（圖／東森新聞）





這幾年很流行翻糖蛋糕，外型可愛，擄獲大小朋友的心，但您知道翻糖蛋糕怎麼做出各種特殊造型的嗎？台北就有業者遭消費者控訴，在蛋糕裡吃到鐵絲，直呼很危險，要是吃下肚怎麼辦？業者則表示，翻糖蛋糕要塑型，通常內部都需要支撐，沒有提醒消費者，也為此感到抱歉。

白白胖胖的P助趴著，頭戴著生日帽，這是日前民眾下訂的客製化翻糖蛋糕，不過沒想到從取貨就不順。

當事人：「（有說）會有緩衝的30分鐘時間，但店家從頭到尾都沒有去清楚說明過，所謂緩衝就是他們會遲到，10:45跟我們約的10:00，是差了45分鐘。」

面交司機遲到就算了，結果蛋糕還吃出意外。當事人：「想說怎麼硬硬的不對勁，吐出來之後，才發現有一個很小的鐵絲。如果今天是小孩或老人家，是一定會再見的那種危險。店家想支撐那個蛋糕，可是重點是，店家沒有事先跟我們講有鐵絲。」

應該軟嫩嫩的蛋糕怎麼會有鐵絲，雖然人沒事，但消費者事後回想，還是驚魂未定。翻糖蛋糕店業者李小姐：「我以為這個東西是大家都知道，所以我沒有跟她講，真的是我的疏忽。有問她朋友還好嗎，看到她說他沒事，我手上有其他工作，所以我就沒有再特別跟她詢問。」

店家積極想好好解決，但現在事件被PO上社群，慘遭肉搜。翻糖蛋糕店業者李小姐：「網友把我的地址、電話，個資全部都弄出來，所以我覺得，她可以直接跟我講有怎麼樣，但是因為，這蛋糕店我畢竟經營很久，真的沒必要這樣，店址是我家人住的地方。」

那就事論事，回到事件本身，為什麽翻糖蛋糕需要放鐵絲？翻糖蛋糕店業者李小姐：「就這麼軟。」

翻糖很軟好塑形，現場直接做一個，先用黑色的揉成圓柱，再拿原色加食用色素調成黃色，寫上字，《EBC東森新聞》51的麥就做出來了。

翻糖蛋糕店業者李小姐：「翻糖有一定它的重量，一些比較硬的吸管，或是很像棒棒糖下面那根也有鐵絲，如果你要用其他可食用的，其實也撐不起來。」

翻糖蛋糕漂亮，但基本上都是撐起來的，好看好拍，但要吃之前一定要再三檢查，就怕美味變調。

