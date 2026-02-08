獨家／《世紀血案》不能談？粉專遭惡意檢舉下架 歷史學者陳君愷：認知作戰的操作

即時中心／潘柏廷報導

電影《世紀血案》改編自林宅血案，不僅導演徐琨華被起底，是當年警總發言人徐梅鄰的孫子，而近期殺青記者會中演員寇世勳，不僅稱讚自己飾演角色、警備總部總司令汪敬煦，更稱劇本「沒有意識形態」，消息一出引起極大爭議。其中，輔大歷史系教授陳君愷在粉專評論此事，但無預警慘遭檢舉下架，使得文章和粉專無法搜尋。對此，陳君愷今（8）日接受《民視新聞網》專訪指出，看起來背後是有一整個認知作戰的操作。

粉專評論《世紀血案》慘遭惡意檢舉 陳君愷：並非單純看不爽

針對粉專因評論《世紀血案》遭下架一事，陳君愷今日受訪分析，這件事情超級像當年的警總，當知道黨外雜誌上期或預計這一期會出的內容，就會直接抄掉黨外雜誌；不過當年的黨外雜誌，會申請很多雜誌的證照，若被抄掉就換另外名稱再上架。

話鋒一轉，陳君愷說：「問題就是臉書當然不是警總，但卻讓人用惡意檢舉」，他並指出說實話這篇文章並沒有仇恨言論，而且是很理性的評論，反倒是臉書有很多像「228就是沒把你們殺完，所以你們現在才在那邊說要轉型正義」等非常惡劣發文。

因此，陳君愷認為，這種文章都可以在臉書上架，而他理性的討論竟然直接被下架，「看起來背後是有一整個認知作戰的操作，並不是單純看了不爽」。

電影影射史明是主謀 陳君愷：反而讓很多網友「福爾摩斯辦案」

另，針對外流劇本影射台獨運動者史明是林宅血案主謀，且已有研究指出國民黨80年代就要侮蔑史明一事，陳君愷表示，實際上國民黨政權很喜歡反串，所謂「反串」就是自己幹的壞事，然後栽贓到對方身上，一舉兩得。

他舉例，像戰後中國主張反戰的文人聞一多，慘遭國民黨特務暗殺，而國民黨也栽贓給共產黨，「國民黨自己就有很強烈的認知作戰能力，因為以前跟共產黨對幹時就常常這樣子」。

因此對於「史明要殺林義雄全家」的說法，陳君愷則問，所以史明可能要殺林義雄全家，然後再栽贓給國民黨嗎？「實際反過推論大可理解說，監控林義雄屋子的特務都在混飯吃，還是被史明收買，怎麼可能嘛！」。

台灣獨立運動先驅史明。（圖／民視新聞資料照）

陳君愷也說明，雖然威權統治掌握槍桿子、控制力很強大的時代可以洗一堆的人的腦，但實際在現在資訊不斷開放的狀況，這樣的做法反而適得其反，「還記得我國中時候看報紙，國民黨一直說大鬍子家博（J. Bruce Jacobs）跑去林宅，就一直暗示別的東西，其實就是故意讓這些東西混淆視聽，實際都是掩護自己做的行為」。

同時陳君愷指出，本次事件反而讓很多網友們「福爾摩斯辦案」，包含很多人把一些當年特務的回憶錄、國民黨當年在媒體栽贓的內容、家博的口訪等都拿出來，進一步看國民黨到底在幹什麼。

二二八事件就在栽贓！陳君愷：釐清助於理解共產黨、國民黨餘孽的認知作戰

由於林宅血案等於再一次的二二八事件，陳君愷也認為，國民黨在1947年的二二八也做栽贓的事情，例如在二二八事件處理委員會草擬「三十二條大綱」的王添灯，就被國民黨栽贓4個罪名，其中一條就是指控王添灯控制廣播電台、發表叛國言論。

陳君愷說，但問題是廣播電台是別人管的，更何況實際包含官方人士如行政長官陳儀、國民黨台灣省黨部主委李翼中、台灣省警備總部參謀長柯遠芬等人都有去廣播，可是等到現在抓殺王添灯後，又栽贓對方罪名，當然就死無對證。

綜合上述，陳君愷坦言，其實在二二八事件的時代中，國民黨做多少的認知作戰、栽贓多少東西到今天還分析不夠，因此有責任要不斷釐清，「透過釐清栽贓、造謠的東西，其實有助於我們今天理解共產黨對我們所做的認知作戰，以及國民黨威權統治餘孽所做的認知作戰」。

