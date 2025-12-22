獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克

丟丟妹上週因為心臟劇痛緊急送醫。（翻攝臉書）

丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。

丟丟妹連續幾日消失直播台。（翻攝臉書）

據查，丟丟妹經常有頭暈脹痛目眩的狀況，前陣子陪男友回台南老家探親，半夜回飯店路上已覺得頭暈想吐，後來覺得胸口心臟疼痛不已，緊急送醫院急診，醫生幫她做斷層掃描，查不出特別原因，結果卻因止痛針沒效，改打嗎啡加強止痛，卻反而讓她五臟六腑更加劇痛，甚至撞病床上的圍欄，她一直崩潰痛哭，一直打給家人訴說無助，醫師覺得嗎啡怎麼可能沒效，本來又要再施打第二針嗎啡，後來發現她開始全身紅腫，出現嚴重過敏反應，直言「過敏會死人的」，把她和男友都嚇壞，不敢再施打。

丟丟妹心臟劇痛送醫十分難受。（翻攝臉書）

等過敏反應緩解後，疼痛感也終於緩下來，卻已經拖到天亮。她知道身體的重要，隔天就在台北進行心臟和神經內科等掛門診，醫師建議再進一步全身健康檢查。

上次去中國，因為連日工作到天亮，有天清晨5點多她就出現過心臟胸痛喘不過氣的狀況，但因為打給周邊助理沒接，她後來請媽媽幫她點香保平安，有比較緩解。丟丟妹曾說，她是早產兒，出生就心臟比較不好，家人也為此擔憂。

