獨家／中共施壓土耳其毀約 海鯤號突破誘標封鎖突圍關鍵內幕

海鯤號海測影片首度曝光誘標成功發射畫面，背後卻藏著一段驚險外交攻防。原本土耳其同意供應潛艦誘標技術，卻在出口許可最後關頭因中共施壓臨時撤案。潛艦小組被迫轉向中科院自主研發並尋求美方支援，才讓海鯤號最終具備水下保命能力。

台船8日發布一段約3分鐘影片，完整呈現國造潛艦「海鯤號」海測下潛與上浮過程，並同步進行潛望鏡、天線桅杆升降測試，以及誘標（decoy）發射。畫面一出，不僅回應外界對性能的質疑，狠狠打臉唱衰者，也讓參與研發的人員感慨萬千。

因為那枚順利射出的誘標，背後是一場長達數年的國際角力。而誘標採購及獲得過程，就是海鯤號困難重重的指標之一。

誘標潛艦水下保命符及煙霧彈

誘標就像戰機的熱焰彈，是潛艦遭魚雷鎖定時最重要的反制裝備，可誤導敵方魚雷、爭取脫離時間。海鯤號的誘標發射孔設於艦體中後段，左右兩側各 12 孔，全艦最多可搭載 24 枚，屬於關鍵生存系統。猶如潛艦的「保命符」及煙霧彈。

海鯤號左右各有12個誘標發射系統。

原定土耳其供應 談判一切順利

《鏡報》調查，約在 2022 年間，擁有數十艘豐富柴油潛艦製造經驗的土耳其，主動向台灣表達合作意願。經評估後，我方決定先採購其誘標相關設備與技術。

在時任海軍顧問郭璽協調下，台船董事長鄭文隆與潛艦小組核心成員邵維揚中將等人曾赴土耳其拜訪製造商，土國官方人員也來台交流。由於軍售敏感，土耳其不希望由台船出面簽約，我方便提議由第三方 A 公司與土耳其簽約，再由台船轉購，以降低出口審查風險。

合作看似已排除障礙，也持續順利推進，卻在最後關頭急轉直下。

中共出手施壓 輸出許可最後生變

知情人士指出，土耳其原承諾提供技術資料供台方審查，但期限將至時卻遲未送達。先前供應商曾表示該案，已獲土耳其總統與國防部層級同意，令我方認為程序一切順利。未料就在申請輸出許可的最後階段，土耳其外交部官員突被召往中國，並被明確告知若對台出售誘標，協助潛艦的製造，將面臨嚴重後果。

最終，在外交部門強烈反對下，土耳其方面決定中止交易，整起合作案戛然而止。

轉向中科院研發 尋求美方技術支援

突如其來的變局，對潛艦小組打擊不小。遍尋其他商源不著，時任召集人黃曙光當機立斷，指示由中科院啟動誘標發射系統自主研發，同時尋求美方協助提供誘餌彈及相關技術支援，重新補齊潛艦防護拼圖。

事實上，類似的外交阻礙與技術斷鏈，正是台灣推動潛艦國造過程中的日常挑戰。因此當這次影片中出現誘標順利發射的畫面時，對許多參與建造的工程師與軍方人員而言，那不只是測試成功，而是一段困境突圍的象徵。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



