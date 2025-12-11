獨家／中共解放軍今再度無預警進行圍台軍演 參謀總長梅家樹緊急坐鎮衡山指揮所

中共解放軍今（11日）再度無預警進行圍台軍演，參謀總長梅家樹緊急坐鎮衡山指揮所。（資料照片／國防部提供）

根據國軍情監偵系統監控共軍動態顯示，中共解放軍空中兵力今天（11日）一早即以數波兵力進入我西南空域及東南空域，其數量超越10日的8架次，因此參謀總長梅家樹即立刻進入衡山指揮所，嚴密監控共軍動態。

根據國防部所公布10的共軍動態，是從早上8時12分起，即發現中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

至於今天的共機狀況，知情人士透露，機艦數量均超過10日所偵搜到的數量，但仍是以到西太平洋從事「遠海長航」訓練為主，對於訓練項目，目前仍在監控研判中。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

解放軍昨對台無預警軍演 轟-6K與無人機組訓進入我東南防空識別區

遼寧號航母編隊在日本海域軍演 國防部：山東、福建2航母未出港

裝修公司得標5.9億軍購案！顧立雄指有許可就能投標 王鴻薇轟：人人都可成為軍火商？