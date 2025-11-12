獨家／中共解放軍擾台千變萬化 參謀總長梅家樹上將斬去三千煩惱絲

面對中共解放軍擾台方式千變萬化，參謀總長梅家樹上將斬去三千煩惱絲，以光頭形象出席總統府將官晉升活動。（圖／翻攝軍聞社）

中共解放軍擾台次數及行為已進入千變萬化的模式，讓國軍應變部隊應接不暇，就連駐守在衡山指揮所的參謀總長梅家樹上將都為此大傷腦筋，甚至引發掉髮，今年9月中旬特別將三千煩惱絲理去，專心面對共軍的任何舉措。因此有人還盛讚他「不怒自威」。

參謀總長是國軍軍令系統中軍職最高職務，而其所領導的國防部參謀本部則是軍令系統中的最高單位。依據《國防部參謀本部組織法》明定其為國防部部長之軍令幕僚長，並為三軍聯合作戰指揮機構掌理提出建軍備戰需求、建議國防軍事資源分配、督導戰備整備、部隊訓練、律定作戰序列、策定並執行作戰計畫及其他有關軍隊指揮事項。

梅家樹是2023年5月1日接任參謀總長一職，當時中共解放軍對台發動的軍機繞台、軍艦圍台從每季一次，到現在的每周一至二次的海空「聯合戰備警巡」，頻次增加不說，甚至還會以「灰色地帶襲擾」，以測試國軍應變部隊的反應，更加重梅家樹的責任。

據透露，歷任國防部長，包括馮世寬、嚴德發、邱國正等人，只要中共有突發性軍事作為，都會進入衡山指揮所與參謀總長共同聽取各聯參的研判，最後並做出裁決。

但顧立雄接任國防部長後，則將軍令系統的決策完全交由梅家樹負責，梅家樹並將建議決策向顧立雄報告，這也讓原本髮量就少的梅家樹，頭髮更顯稀疏，甚至掉髮量也較過去增加。

梅家樹在9月19日赴金門慰問官兵時，頭髮是一往常態。（圖／翻攝軍聞社）

9月中旬左右，梅家樹與友人見面時，即抱怨自己的頭髮愈來愈少，不知道該怎麼辦，友人一聽立即向他建議，還不如剃光頭反而好整理，不用為三千煩惱絲而擔憂。

參謀總長梅家樹在9月23日主持防災會議時，即可看出梅家樹已有光頭形象。（圖／翻攝軍聞社）

根據公開資訊顯示，梅家樹在9月19日赴金門慰勉金門駐軍時，其頭髮仍是一往常態；但是在9月23日主持強烈颱風「樺加沙」的災防應變中心管制會議時，雖然可以看出梅家樹剛理完頭髮，但是頭髮的長度明顯較過去短很多，也讓梅家樹頭上放光程度大為增加。

而在9月24日參加由賴清德總統主持的「中華民國114年10月份將官晉任授階典禮」時，以側身入鏡，更可以清楚看到梅家樹的光頭形象。

對於梅家樹因公而展現其光頭形象，中華戰略學會資深研究員張競表示，面對中共解放軍的日夜挑釁，梅家樹都能透過各種因應方案化解，其功勞不可磨滅，但由於其日理萬機而導致頭髮日漸稀疏，經過梅家樹以光頭形象展現後，反而有不怒自威的霸氣展現，說不定梅家樹還能帶動軍中風氣，為國軍注入一股新的潮流。



