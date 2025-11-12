獨家／中共解放軍擾台千變萬化 參謀總長梅家樹上將斬去三千煩惱絲
中共解放軍擾台次數及行為已進入千變萬化的模式，讓國軍應變部隊應接不暇，就連駐守在衡山指揮所的參謀總長梅家樹上將都為此大傷腦筋，甚至引發掉髮，今年9月中旬特別將三千煩惱絲理去，專心面對共軍的任何舉措。因此有人還盛讚他「不怒自威」。
參謀總長是國軍軍令系統中軍職最高職務，而其所領導的國防部參謀本部則是軍令系統中的最高單位。依據《國防部參謀本部組織法》明定其為國防部部長之軍令幕僚長，並為三軍聯合作戰指揮機構掌理提出建軍備戰需求、建議國防軍事資源分配、督導戰備整備、部隊訓練、律定作戰序列、策定並執行作戰計畫及其他有關軍隊指揮事項。
梅家樹是2023年5月1日接任參謀總長一職，當時中共解放軍對台發動的軍機繞台、軍艦圍台從每季一次，到現在的每周一至二次的海空「聯合戰備警巡」，頻次增加不說，甚至還會以「灰色地帶襲擾」，以測試國軍應變部隊的反應，更加重梅家樹的責任。
據透露，歷任國防部長，包括馮世寬、嚴德發、邱國正等人，只要中共有突發性軍事作為，都會進入衡山指揮所與參謀總長共同聽取各聯參的研判，最後並做出裁決。
但顧立雄接任國防部長後，則將軍令系統的決策完全交由梅家樹負責，梅家樹並將建議決策向顧立雄報告，這也讓原本髮量就少的梅家樹，頭髮更顯稀疏，甚至掉髮量也較過去增加。
9月中旬左右，梅家樹與友人見面時，即抱怨自己的頭髮愈來愈少，不知道該怎麼辦，友人一聽立即向他建議，還不如剃光頭反而好整理，不用為三千煩惱絲而擔憂。
根據公開資訊顯示，梅家樹在9月19日赴金門慰勉金門駐軍時，其頭髮仍是一往常態；但是在9月23日主持強烈颱風「樺加沙」的災防應變中心管制會議時，雖然可以看出梅家樹剛理完頭髮，但是頭髮的長度明顯較過去短很多，也讓梅家樹頭上放光程度大為增加。
而在9月24日參加由賴清德總統主持的「中華民國114年10月份將官晉任授階典禮」時，以側身入鏡，更可以清楚看到梅家樹的光頭形象。
對於梅家樹因公而展現其光頭形象，中華戰略學會資深研究員張競表示，面對中共解放軍的日夜挑釁，梅家樹都能透過各種因應方案化解，其功勞不可磨滅，但由於其日理萬機而導致頭髮日漸稀疏，經過梅家樹以光頭形象展現後，反而有不怒自威的霸氣展現，說不定梅家樹還能帶動軍中風氣，為國軍注入一股新的潮流。
更多鏡報報導
雙十國慶偵獲17共機艦擾台！4架次逾越海峽中線 國軍嚴密監控應處
陸軍全力支援花蓮災後復原 梅家樹：三、四戰區整備待命
海鯤號11月交艦恐延宕 顧立雄：一天罰台船19萬元
其他人也在看
被賴清德點名「維護國會尊嚴」...韓國瑜竟反要賴清德「廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力」：這樣才能解決問題
韓國瑜表示，以上是他對賴清德總統點他的名，他發自內心來呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。放言 Fount Media ・ 19 小時前
連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了
即時中心／徐子為報導中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，已被註銷台灣身分與戶籍。知情官員昨（10）透露，錢麗被除籍後，目前是「依親居留」狀態，不過，有很多中配看不慣她的極端言行向政府檢舉，盼政府能取消錢麗的居留權；錢麗一旦被取消居留，便無法享有健保，也得離開台灣。民視 ・ 1 天前
台九線變河流！宜蘭人家裡半夜全泡水慘況曝
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，中央氣象署昨（11）日上午發布陸上颱風警報，中南部7縣市和宜蘭縣今（12）日停班課，北北基桃正常上班上課，Threads網友也發布各地災情，直呼宜蘭擋下鳳凰第一...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林佳龍、吳釗燮惡鬥？外交部：《鏡週刊》報導明顯不符事實
[Newtalk新聞] 《鏡週刊》報導，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍在去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙，甚至有友盟的外交人員說，「到底誰說的算」。對此，外交部今（12）日發出5點聲明，並說，《鏡週刊》引述特定人士的不實放話，損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。外交部指，報導並未查證，並有明顯不符事實之處，呼籲媒體應秉持查證與平衡報導的精神。 《鏡週刊》報導指出，林佳龍上任外交部長後任用的人事，與吳釗燮卸任後推薦的有所不符，因此種下嫌隙；此外，國安會會議會把林擋在門外，而外交部送去給國安會的電報也開始刻意篩選；報導也指，林出訪巴拉圭時，導致總統賴清德出訪行程曝光，因此行程喊卡，高層把這筆帳記在林頭上；另外，林與其成立的大肚山產業創新基金會成員保持密切互動，引來外界側目。 外交部今發出5點聲明如下： 一、近期我國外交推動屢有具體成果，值此蕭副總統甫於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破之際，《鏡週刊》今日報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。 二、對於報導所稱「外長訪問友邦曝光新頭殼 ・ 1 天前
颱風重創蘇澳！綠宜蘭黨部：急需人力支援
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風挾帶強風豪雨侵襲台灣，蘇澳地區受災尤為嚴重，鎮內多處低窪地區出現大面積積淹水，道路泥濘、家戶受損，市區電力中斷，商家與居民生活受到嚴重影響。對此，民進黨宜蘭縣黨部主委...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
駁林佳龍、吳釗燮內鬥！民進黨團：見不得台灣好的人抹黑
《鏡週刊》今天（12日）報導，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「內鬥」，更稱有國安會議繞開林佳龍、外交部篩選給國安會的外交電報等事。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱直言，任何內鬥傳聞皆是基於揣測，甚至是見不得台灣在外交上得到注目。「對於這種傳聞，可想而知應該是來自於見不得台灣好的人提出來的」，他強調，台灣在外交上的表現，是基於分工合作而非鬥爭而來的。鏡報 ・ 1 天前
太子集團發聲明喊冤 否認犯罪、控媒體報導不實
美國司法部上月起訴「太子集團」董事長陳志，美國財政部同時將陳志及其左右手李添、楊新發，以及帳房陳秀玲等人列入制裁名單。台北地檢署也於日前搜索逮捕集團在台總部及重要核心幹部，並查獲其在和平大苑成立的聯凡等8家空殼公司，凍結相關資金共計逾45億元，更羈押包括操盤手王昱棠等4人。不過太子集團也在官網發聲明，強調集團及董事長陳志並無任何非法行為，近期指控皆毫無根據。中天新聞網 ・ 21 小時前
賴清德點名聲援沈伯洋！韓國瑜反嗆「先廢台獨黨綱」：自己生病要別人吃藥
重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德昨天表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由。韓國瑜今（11/12）天出面回應，他不滿直言賴「自己生病，讓別人吃藥」，而且解鈴還須繫鈴人，賴清德應該立即廢除民進黨台獨綱領、重新建立行政、立法部門間良性互動、撤回中國為境外敵對勢力等，這才是真正解決問題的上游源頭。太報 ・ 21 小時前
鳳凰颱風襲台 國軍未偵獲中共機艦活動
鳳凰颱風減弱但持續接近台灣，預計今日傍晚將登陸屏東。國防部今天（12日）上午發布資訊顯示，自昨（11）日上午6時至今天上午6時止，未偵獲中共解放軍軍機及艦艇在台海周邊活動。國防部指出，在前述24小時期間內，國軍並未偵獲中共解放軍軍機及艦艇於台海周邊活動。因此並未提供相關的航跡圖資。自由時報 ・ 1 天前
以反貪腐為名整肅火箭軍 紐時：習近平無法掌控將領
中國解放軍火箭軍成軍將滿10年，被視為中國國家主席習近平在2049年打造「世界級軍隊」的關鍵力量。「紐約時報」12日專文分析，習近平當前對軍方將領的深層整肅，暴露出解放軍體系內根深柢固的貪腐現象，更動搖了火箭軍這支負責核武力量的核心部隊，也讓外界對中國軍事體系的穩定與戰備能力產生疑問。自由時報 ・ 5 小時前
簡廷芮不認出軌「尪也挺好妻子」！范姜彥豐火大開嗆5字網猜真相
娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐10月爆出老婆粿粿與棒棒堂人氣成員「王子」邱勝翊婚內出軌，來回交戰粿粿、王子的打臉回應，更進一步激起網路討論，甚至因為取消追蹤同樣美國行的簡廷芮，牽扯出簡廷芮與王品澔的關係疑雲，簡廷芮老公賴冠儒公開挺老婆、簡廷芮更兩次澄清外界猜測並非事實，沒想到最近范姜彥豐「公開喊1句」又引發外界聯想了。民視 ・ 23 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 16 小時前
MLB》Paul Skenes獲得全票肯定奪國聯賽揚獎 技壓Sanchez 、山本由伸
MLB美國職棒大聯盟今天（台灣時間11月13日）公布2025年賽揚獎（Cy Young Award）得主，國家聯盟由匹茲堡海盜Paul Skenes奪下。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 23 小時前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 3 小時前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前