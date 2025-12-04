獨家／中共解放軍歲末冬操將在近日舉行 知情人士：規模超越聯合利劍-2024B

中共解放軍歲末冬操將在近日舉行，其規模超越聯合利劍-2024B。（資料照片／翻攝解放軍網站）

知情人士透露，中共解放軍為展現「攻防兼備」的戰略性海、空軍，將在近日進行解放軍年度「歲末冬操」，包括解放軍各軍區的陸、海、空相關部隊都動以「聯訓」的方式進行全軍臨戰的「壓力測試」。至於對台是否有影響，該位人士評估，對台針對性的演習規模將超越「聯合利劍-2024B」。

至於聯合利劍-2024B的軍演規模，國防部當時公布的聯合情監偵統計，解放軍在2024年10月14日當天13小時內，海空兵力部署情形為，海上兵力有作戰艦17艘（其中4艘於東南應變區外）、海警（公務）船17艘（3艘於我北部海域、2艘於中線海域、3艘於西南海域，4艘東部海域、5艘於外島）。空中兵力方面，包括主、輔戰機、直升機及無人機125架次，其中90架次進入我應變區。

知情人士進一步指出，聯合利劍-2024B演習是首次驗證解放軍空軍是否達到「攻防兼備」的戰略空軍，當時共軍所屬的主、輔戰機都是從中共攻台的二線機場起飛，直接飛到我台灣的預定位置，然後再飛返原機場或是備用機場，其中主戰機方面均採「全掛載、全彈量、全油量」方式執行此次軍事演習。

該位人士說，共機飛返回中國後即刻進行卸彈作業，再進行各種彈藥掛載、加油等戰備補給，隨即再飛返台灣防空識別區內進行軍事演習，這種作戰模式「依各型機的任務，最高可達5次的攻台作戰再補給」。

至於此次解放軍即將進行的「歲末冬操」則將重點放在解放軍海軍，因此目前共艦則在各軍區與各艦隊的規劃下，也將執行「萬艦齊發」的「全壓力測試」。知情人士透露，目前所了解的是共艦也將以全裝、全員的方式參與，並依中共中央軍委所交付的任務，在D-day執行歲末冬操，那些船在指定時間內要趕赴指揮位置，完成所交付的任務後，還要立即返航、整補、再出航，甚至再返航、再整補，以確認解放軍海軍是否達到「攻防兼備」的戰略海軍。



