即時中心／徐子為報導



中日關係持續緊張，有日媒報導，中國籍航空公司12月要取消超過900架次飛往日本的航班，約佔總數16%。《民視新聞網》記者在12月初直擊清水寺、嵐山等京都熱門景點，發現中國籍旅客確實減少，不過歐美、韓國觀光客補上，更有不少日本國內觀光客補上流失空缺。整體而言，近期京都觀光品質因「中客不來」而有所提升，舒適度升高不少。





根據日本媒體《產經新聞》報導 ，日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國政府11月14日警告公民暫時不要前往日本，並開始縮減飛往日本班機。也有不少中籍觀光客聞訊後，決定提早返國或取消行程。本月原定中國往返日本的5548個航班中，已有904個航班被取消。



現在日本關西地區正值賞楓紅旺季，《民視》實測各大訂房平台，都顯示近期京都房價高漲，單／雙人房一晚最低都要價1萬6千元日幣（約3200元新台幣），很多京都飯店甚至是已客滿，有錢有不一定住得到。《民視新聞網》記者本月1日下午造訪清水寺，從五條坂緩步爬坡往上，發現一路上寬敞舒適，人也不多，逛起來十分舒適。



不過，今年農曆年節的清水寺，可謂寸步難行，相較之下，12月的清水寺確實人潮有減少，且中國籍旅客更是明顯減少，周遭少了華語家庭與旅客吆喝的聲音。日媒引述當地商家觀察指出，過往中客佔全體旅客比例約兩成，現在就算中客不來，也有日本本土客、歐美客、台灣客補上，整體而言影響不大。

廣告 廣告

獨家／中國助解日觀光公害？《民視》直擊清水寺人潮 當地店家曝影響程度

日媒引述當地商家觀察指出，過往中客佔全體旅客比例約兩成，現在就算中客不來，也有日本本土客、歐美客、台灣客補上，整體而言影響不大。（圖／民視新聞）

獨家／中國助解日觀光公害？《民視》直擊清水寺人潮 當地店家曝影響程度

12月1日入夜後的清水坂人潮，不再擁擠。（圖／民視新聞）

獨家／中國助解日觀光公害？《民視》直擊清水寺人潮 當地店家曝影響程度

清水寺要點燈之際，眾人連忙拿起手機、相機卡位搶拍，不過因中客減少，秩序顯得良好。（圖／民視新聞）





原文出處：獨家／中國助解日觀光公害？《民視》直擊清水寺人潮 當地店家曝影響程度

更多民視新聞報導

行政院鬆口了！外傳助美「訓練勞工」換降關稅 最新談判進度曝光

想在日本球迷面前大展球技！WBC大谷翔平是最期待

日女星揭暗黑片側錄視角！對比現實「驚天落差」曝

