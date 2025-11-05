獨家／中國報編輯獨家談黃明志案 疑惑猝死怎反轉成謀殺

黃明志涉命案，在馬來西亞社會也受到關注。（圖／翻攝自黃明志臉書）





黃明志涉命案，在馬來西亞社會也受到關注，除了華人記者，馬來媒體也開始跟進報導，其中掌握許多獨家訊息的媒體「中國報」，社會組執行編輯接受東森新聞獨家採訪，稱黃明志在大馬知名度高，雖然來台發展，但過去的爭議事件都讓大馬人印象深刻，如今警方積極調查，但大馬媒體持續關注，為何從猝死案突然反轉成謀殺案。

大馬歌手黃明志捲入謝侑芯謀殺案，不只在台灣鬧得沸沸揚揚，馬來西亞也從華人社會引發軒然大波，演變成馬來媒體也跟進報導，中國報執行編輯更獨家接受東森採訪。

中國報社會執行編輯林榮國：「大家都比較疑惑的就是說為什麼一開始是毒品案，忽然援引謀殺罪名來調查，之前是猝死案，所以現在突然之間反轉，所以我們也是，馬來西亞媒體全部也在追查。」

黃明志涉台灣網紅謀殺案，這回在馬來西亞也成為大事件，因為他在大馬是著名藝人，雖然大多在台灣發展，但過往爭議事件讓大馬人印象深刻。

馬來西亞歌手黃明志（2021）：「自從2006年我開始使用YouTube到現在，惹了不少爭議，也被逮捕傳訊了無數次，出入境都要被攔檢，目前一共80多次，中間有被判刑過一次。」黃明志稱過去7次被通緝，他的爭議大多是因為作品涉及國家、種族等問題，最嚴重曾被判處社區服務3個月。

中國報執行編輯林榮國：「對馬來西亞的人來講，他在華人社會裡面是一個名人，對他的印象就是有一些爭議的大馬藝人。」黃明志老家位於麻坡，爺爺過去經營咖啡廳，爸爸則是歌唱老師媽媽也愛唱歌，在音樂環境薰陶下成長，他多年來有意在台北買房，也曾傳出身價高達台幣2.3億元和王嘉爾差不多，但他本人只回應暫時沒有2.3億元，但他覺得他是無價的。

黃明志歌曲〈Negarakuku我愛我的國家〉：「我的歌就像榴槤一樣，硬硬尖尖只是，看你敢不敢打開，看看裡面的真相。」黃明志過去最大爭議就是翻唱國歌，但馬媒形容他知道底線，偶爾踩線沒有太越線，只是這回涉毒捲入謀殺案，到底有沒有越線只能等法官定奪。



