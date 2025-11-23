獨家／中國少林寺驚見台灣男星！方丈親授螳螂拳 私下是多項武術高手

記者鄭尹翔／台北報導

創作歌手LINION接受專訪分享自己的演藝故事。（圖／記者趙于瑩攝影）

音樂創作才子 LINION 不只以靈魂嗓音與 Neo-Soul 曲風在華語樂壇站穩地位，他的成長背景更充滿故事性。許多人不知道，LINION 曾在少年時期遠赴中國嵩山少林寺拜師學藝，親自接受少林寺方丈驗收，並習得正宗的 少林螳螂拳，為日後的人格養成與創作之路奠定深厚基礎。

LINION 回憶當年與其他三名夥伴一起進入少林寺，各自學習不同武術項目，他所專精的便是螳螂拳。他也接觸過八極拳、散打，並在少林寺期間學習達摩杖與鞭法。然而，對他影響最大的，是武術訓練背後的精神內涵。

「武術對我來說，不只是形式上的動作，而是人生的基礎。」LINION 說道。他提到，少林教練對他們要求嚴格，從做人的態度、耐心，到面對挫折的方式，都在那段時光中被形塑。儘管近年未再持續鑽研武學，但他對運動依然保持熱情，目前更投入鐵人三項挑戰。

除了武術背景讓人驚豔，LINION 的音樂成就同樣亮眼。自美國 Musicians Institute（MI）主修貝斯畢業後返台，他陸續推出《Me In Dat Blue》、《Leisurely》、《HIDEOUT》等作品，累積上百萬串流，更以《Leisurely》拿下金音獎「最佳節奏藍調專輯」。他的音樂融合生命經驗，也帶著他強調的「let it go」精神——簡單、純粹、不害怕犯錯。

在創作之外，LINION 在社群媒體上也熱衷分享生活日常，包括料理、游泳與長期運動訓練。他認為規律游泳能讓自己進入心流，穩定身心；而料理則提醒他「創作需要發酵」，與音樂節奏相互呼應。從少林武術到靈魂樂創作，LINION 用自己的步伐走出獨特人生軌跡，持續以誠實與熱情在音樂世界闖蕩。

