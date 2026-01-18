獨家／中國滲透不只金錢誘惑 外派媒體人揭露「溫水煮青蛙」手法

層外派中國的媒體人回想那段日子，擔心隨時遭到滲透。翻攝林宸佑IG/示意圖

中天主播林宸佑涉國安案遭收押，引發媒體圈高度震盪，曾外派中國的媒體人私下指出，中國對台滲透並非一蹴可幾，而是長期透過人際接觸與價值觀試探，逐步降低戒心，被形容為「溫水煮青蛙」。

一名曾駐點中國的媒體人透露，與當地官員或具官方背景人士互動，在工作場合中屬於常態，但真正的風險，往往藏在看似日常的寒暄之中。對方會有意無意談論政治立場、兩岸關係，甚至刻意展示名車、名錶與奢華生活，觀察受訪者的反應與態度。

該名媒體人回憶，最令人不安的並非當場被要求配合，而是擔心某天突然收到「不好拒絕的禮物」，從一頓飯、一份人情開始，逐步累積心理壓力，最終被迫成為被滲透的一環。他形容，那段時間「每天都很警覺，深怕哪一步走錯，就再也回不了頭」。

遊走兩岸的台商分析，這類滲透手法與中國企業打交道時就很常見，一定會刻意避開直接給付現金，先從關係建立、價值觀交流下手，一旦對方鬆動，再進一步導入利益交換，降低被查緝風險。即便日後遭到追查，也因缺乏明確金流與書面證據，使案件更難釐清。



