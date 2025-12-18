獨家／中國短劇藏政治輸出？4大洗腦關鍵曝 網看完驚呼：刻意醜化日本
記者張雅筑／台灣－日本報導
近年來，中國網路「短劇」以驚人的速度席捲各大平台與社群媒體，影響力擴及東南亞、日本及韓國等亞洲市場。這類短劇每集僅數分鐘，劇情節奏極快、內容多為霸總、重生或復仇題材，透過大量的網路廣告與演算法推送，迅速佔領閱聽者碎片化時間。台灣許多年輕族群或中高齡長輩，通勤、用餐或睡前，常不自覺深陷於「一集接一集」的循環中。多名專家嚴正警告：這類看似無害的娛樂內容，背後恐藏有「洗腦」風險與新型態的「文化大外宣」。
相信許多民眾在通勤、用餐，甚至到市場採買時，常常可以看到許多年輕人或長輩低著頭，目不轉睛地盯著手機螢幕看中國網路「短劇」，這類現象已不再只是零星個案，而是形成了一股席捲全台的數位浪潮！大家可以發現，這類短劇每集僅幾分鐘而已，最短的甚至才1分多鐘，劇集全採直式螢幕拍攝，憑藉著「節奏極快、反轉極多、爽度極高」的特性，迅速俘虜了觀眾們的碎片化時間。
但這股浪潮背後所隱含的文化與政治影響，以引起許多專家高度關注，有名在日本從事影視相關行業的製作人Tsumugi表示，日本影視圈與民間社會其實也已受到顯著影響，「中國短劇和短影音滲透力相當驚人，我曾經親眼看到日本國小學生也跟風跳起洗腦舞『科目三』，這一幕讓我感到非常震撼。」
Tsumugi分享近日和友人看到的中國短劇內容，該劇以民國抗日為背景，描寫軍閥爭奪下的混亂局勢，女主角以醫術為利器，在烽火中和少帥男主編織出一段亂世深情，但劇情中對日軍的描寫頗具爭議，不僅刻意提及「日本試圖發動細菌戰」，甚至直接使用「日本鬼子」等稱呼，強化對日軍的醜化與敵對形象，並營造出當代人濃厚的愛國情懷。Tsumugi指出，這類內容顯然帶有政治意圖，透過娛樂化的方式進行文化輸出，不僅影響觀眾對歷史事件的認知，也悄然塑造了年輕一代的價值觀與審美取向。
Tsumugi表示，自己還觀察到，留言區中有不少中國網友對該劇拍手叫好，甚至將劇情與近日日本首相高市早苗的發言相互聯想，表現出強烈的情緒反應，例如：「近期日本首相高市早苗的言論讓人憤怒，還不道歉，看她會不會被吐沫淹死，連她國家人民都要她下台，肯定是現代任期最短命的首相，看這部劇很應這時節。」對此，Tsumugi一針見血地說，這留言明顯與事實不符，「高市早苗首相在我們日本現在備受支持，她的民調維持在相對穩健的水準，連不太關心政治的年輕人都非常喜歡她！」
因此Tsumugi認為，這類短劇具有潛在的文化與政治影響力，它們不僅作為娛樂產品吸引觀眾，也可能在無形中塑造觀眾的歷史認知、價值觀以及對國際政治人物和事件的態度。
其實，不只Tsumugi有此觀察，台灣也有許多文化傳播研究學者提出警告，直指這類短劇內容已在無形中植入特定價值觀，可能助推所謂的「中國式想像」。綜合多名專家的意見與研究可以發現，中國短劇的影響已遠超過單純的戲劇娛樂層面，主要體現在四大層面上，以下位大家整理出：
一、洗腦式傳播：文化與價值觀的滲透
專家觀察到，這類短劇雖然劇情高度通俗、看似無害，但在大量重複且高頻率的觀看下，會不經意地植入特定的中國式生活模式、消費觀念及社會價值觀。例如，短劇中頻繁出現「中國製造」的產品、推崇的社會階級觀念、甚至特定的民族主義敘事。
二、軟性的「文化大外宣」：打造「強國」濾鏡
與傳統官方的宣傳片相比，短劇因其商業化包裝和娛樂性，更具隱蔽性。部分短劇可能穿插或暗示性地展現中國大陸在科技、經濟或軍事上的強大，或強調「祖國」在國際事務上的正確性，將特定的政治或意識形態概念，包裹在戲劇衝突中進行潛移默化地輸出。 這種方式更容易被年輕一代接受，繞過傳統媒體的審查與抵抗。
專家觀察到，中國短劇看似是純娛樂的商業產物，但其實背後隱含特定的價值觀輸出，整理如下：
1、財富與權力的崇拜-劇情核心多環繞著「霸道總裁」、「豪門世家」，強化了物欲與階級意識。
2、中國式敘事滲透： 部分短劇雖然邀請當地演員拍攝（如在美國拍西方臉孔的短劇），但劇本邏輯仍沿用中國的社會階層觀念與處世哲學，潛移默化地改變外國觀眾對社會運作的認知。
3、隱形的大外宣： 透過影視內容展示中國的現代化都市、先進科技或特定政治立場，以一種比傳統媒體更具親和力、更難被察覺的方式進行「軟性宣傳」。
三、演算法驅動：文化壟斷的潛在風險
短劇的高度成功，仰賴於其背後的強大演算法推薦。專家擔憂，當某個國家或地區的數位媒體生態被特定單一來源的內容主導時，將導致文化多樣性被壓縮，使在地原創內容難以競爭，這不僅影響當地的影視產業發展，更可能造成年輕世代對於自身文化的認同出現偏差，進而形成對中國內容的「文化依賴」甚至「文化傾銷」。
四、「數位嗎啡」的洗腦效應
專家指出，短劇的成功建立在精密的演算法與心理誘導入。每一分鐘就有一個劇情高潮（如：復仇、掌摑、反殺、豪門認親），這種高強度的多巴胺刺激，讓觀眾容易陷入「成癮」狀態。長期收看這類內容，可能導致大眾對於複雜議題的思考能力下降，轉而偏好極端、二元對立的價值觀。
對此，多名學者呼籲，除了增強媒體素養、培養批判思考能力外，政策制定者與教育單位也應關注數位娛樂對年輕世代的潛在影響，避免文化單一化與價值觀偏移的風險。學者們也指出，觀眾自身也應保持警覺，理性選擇觀看內容，在享受娛樂的同時，不被潛移默化的價值觀所左右。
在這個數位時代，短短數分鐘的劇集，看似輕鬆娛樂，卻可能在無聲中影響下一代對世界的理解，學者語重心長表示：「如何在娛樂消費與文化認知之間找到平衡，已成為當今社會不可忽視的課題。」
