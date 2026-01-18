獨家／中天主播林宸佑遭收押 檢調追「看不見的金流」支付寶、微信錢包成斷點

中天主播林宸佑疑似遭到中國滲透，假如資金是經由支付寶、微信錢包，恐難以追查實際付款人。翻攝林宸佑IG/支付寶示意畫面

中天電視台主播林宸佑涉嫌違反《國家安全法》遭法院裁定羈押禁見，消息震撼政媒圈。隨著案件進入深水區，檢警偵辦重心已從人際網絡，全面轉向「金流來源」的追查，試圖釐清林宸佑是否實際收受來自中國官方或相關人士的資金，以及資金如何進入台灣。

根據台灣檢警人員分析，本案最大難題在於資金流向高度隱匿，即使不走「地下匯兌」，若相關款項並非透過台灣金融體系，而是經由支付寶、微信錢包等中國第三方支付工具往來，我國檢警依法難以調取完整金流紀錄，成為偵辦上的重大斷點。即便透過手機鑑識與數位還原，也僅能掌握台灣端的操作情形，包括款項進帳、提領與交付的時間點，卻難以回溯資金真正來源。

加上根據林宸佑的社群媒體顯示，他近年並無前往中國的相關紀錄，究竟如何與對岸人士建立聯繫，仍有待釐清。倘若無法清楚交代金錢來源與流向，恐將被視為關鍵不利事證。

全案關鍵，林宸佑是否僅是金流「中繼點」，抑或實際參與更上游的運作，將直接影響後續罪責認定。這也是法院認定其有串證、滅證之虞，裁定羈押禁見的重要原因之一。全案金流是否能突破迷霧，已成後續偵辦成敗的關鍵。



