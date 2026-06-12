獨家／中央社新人事曝光李永得走人 內定「司馬文武」接任董事長

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中央社新任董事長內定由文總副會長江春男（右二）出任。圖為今年3月文總會員大會畫面。（翻攝文總網站）

中央通訊社人事有新異動！本刊掌握，中央社董監事將於本月30日屆滿，現任董事長李永得確定走人，高層已拍板，內定由資深媒體人出身、現任文總副會長的江春男（司馬文武）接掌新任董事長，這項人事近日經文化部推薦提報，待行政院跑完人事流程即會宣布。

82歲的江春男，除是現任文總副會長，亦是現任國防安全研究院戰略諮詢委員，政治、外交記者出身的他，曾在戒嚴時代參與創辦多個黨外媒體，後曾擔任《新新聞》發行人、《首都早報》社長、《台灣日報》發行人、《Taipei Times》發行人、《蘋果日報》總主筆。

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江春男過去在媒體常以筆名「司馬文武」發表政治評論針砭時事，現任台北市文化局長蔡詩萍撰文談及「心儀的評論家」，還曾稱讚司馬文武的文筆是「簡潔精鍊」。

政治經歷部分，江春男曾在扁政府時代出任國安會副秘書長，更是國民黨立委江啟臣的堂叔。

蔡英文政府時期，江春男曾在2016年8月被派任為駐新加坡代表，未料宣誓就職當晚就因酒駕而請辭，事後蔡英文曾稱讚江春男是卓越人才，不論是投入國際事務經驗及過去對國家貢獻，因為發生這樣的事情沒辦法履新成行，「對國家外交是很大損失，我們感到惋惜。」並表示，人民對民進黨執政團隊要求確實很高，民進黨從政同志務必時時以這件事自我提醒、自我要求。

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