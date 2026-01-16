獨家／中山百貨美食街「天降灰塵」！ 民眾傻眼：沒食慾了

吃到一半，灰塵卻從天而降。（圖／東森新聞）





消費者反映，到台北中山南西百貨美食街點了烏龍麵，吃到一半灰塵卻從天而降，黏在他的湯匙上，讓他瞬間沒食慾。他表示，用餐區上方的燈泡架縫隙多，懷疑灰塵就是從上面掉落。雖然當下有和百貨反映，但今天（16）《EBC 東森新聞》再回現場直擊，燈具、桌面上都還是有灰塵。對此百貨回應，事發後已經有加強清潔。

民眾來百貨美食街，點了餐點吃，結果沒想到一大坨灰塵從天上直接飄下來，掉在湯匙上面。而《EBC 東森新聞》回到現場直擊，的確也發現桌上出現灰塵。

吃到一半天降灰塵，一大坨灰灰的，烏龍麵還沒吃，消費者先傻眼。當事民眾：「我那時候餘光喵到有東西飄下來，然後我就仔細看，居然是一大坨灰塵。」

事發在台北中山南西百貨B1美食街，消費者表示當時坐著用餐，抬頭看，發現上方的燈泡架縫隙多，懷疑灰塵就是從這掉落。雖然當下有和百貨反映，但兩天後《EBC東森新聞》再回現場看，燈具上還是有一坨灰塵，相當明顯。至於座位上一粒灰塵，換個位置，又有一粒灰塵躺在桌上，肉眼可見。

當事民眾：「後來就也沒什麼吃，沒什麼食慾，它（那個座位）就是整個百貨公司公共的，也沒有特別說要再給我一碗。」

民眾：「比較髒一點，確實會覺得影響食慾。」

民眾：「這本來就是要加強（清潔）的部分啊，因為灰塵顯而易見就在旁邊。」

多數民眾聽聞都認為不太乾淨。對此百貨回應，美食街每個月都有固定清潔排期，消費者反映後，當天也有加強人力清潔。

北市衛生局食藥管理科長林冠蓁：「如果說是百貨公司美食街，但是是他的建築物問題，這要回歸百貨公司的管理。如果是美食街餐飲業者自己作業場所上面的一些灰塵，那我們就會要求餐飲業者限期改善。」

北市衛生局食藥管理科長林冠蓁則強調，抽檢美食街平時只針對餐飲業本身，顯然用餐區一旦清潔沒到位，可能就會變成灰色地帶。但對於消費者來說，用餐區環境是否落實清潔，也很重要。

