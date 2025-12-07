獨家／中山站百貨頂樓「有巨洞」！逛街民眾驚：這啥功用？

中山新光三越百貨的頂樓，有一個巨大圓洞的平台結構，因為形狀太奇怪、太突兀，引發熱烈討論。（圖／東森新聞）





引發論戰的奇景？！台北市中山區新光三越百貨的頂樓，有一個巨大圓洞的平台結構，因為形狀太奇怪、太突兀，引發熱烈討論，這個「巨大圓洞」的作用到底是什麼？

逛街時有發現嗎，台北中山站一間百貨頂樓有個神秘的巨型圓洞，不少逛街民眾都很好奇，這個洞有什麼功用，有人推測可能跟風水有關。百貨業者則回應這項設計是延續原建物的元素，似乎也不知道答案。

圓形洞洞太神秘，仔細看像籃框，也有點像巨人專用的飲料杯架，中山站百貨最奇景，這洞到底要幹嘛？

民眾：「不知道欸是什麼，我覺得可能跟大自然有關啦，因為很突然啊，又在屋頂上面。」

民眾：「我也不知道欸，可能本來有什麼作用，但現在沒有用到了吧。」

民眾：「那是什麼真的不會發現，我真的沒注意過耶。」

猜來猜去到底誰正確，民眾全變成民偵探柯南，更有網友搞笑推理，是風水問題，也有可能是建築單純的設計，不過其實就連百貨自己似乎也不知道用途，業者回應，頂樓設計延續、保留，原建物的特色元素，歡迎大家以創意視角來欣賞想像，帶來更多可能性。

而把時間拉回到2008年左右，原來這棟前身是「衣碟百貨」，而這個洞當時就存在。圓洞造型相當特別，不少網友想像力也是很豐富，做了很多搞笑的Kuso圖片。

實在有夠搞笑，手搖飲一丟，圓洞變飲料架，超商業者也玩創意，把冰淇淋直接塞進去，大搞噱頭，洞洞用途民眾猜不到、百貨不知道，詢問北市建管處，也表示這看起來像是裝飾構造物，但用意為何，是不是原有使用執照有的構造物？也得再查詢，正確答案似乎已經不可考，但已經變成中山奇景。

