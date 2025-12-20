獨家／中山隨機砍人！張文就站在她身後 大喊「通通上去」

通往百貨二樓的手扶梯上擠滿民眾，兇嫌突然現身，讓現場所有人全都愣住。（圖／東森新聞）





中山站昨（19）日晚間一度陷入混亂，嫌犯張文衝進鄰近百貨的過程相當危急。《EBC東森新聞》獨家訪問到目擊者歐小姐，她當時正要到誠品南西百貨購物，在通往二樓的手扶梯上遇到持刀兇嫌張文，而且就站在她後方，並大喊要大家「通通上去」，一時尖叫聲四起，讓她感到非常害怕。

大批民眾聚集在樓梯間等待，不時緊盯門外情況。台北中山誠品南西店發生隨機攻擊事件，當時就在現場的歐小姐，幾乎與死神擦身而過。

歐小姐：「去誠品樓上購買東西，準備搭手扶梯上去時，突然就聽到，超多人在尖叫、狂奔。他就站在我後面，我看了他一眼，他也看了我一眼，我腦袋真的完全空白。他沒有砍我們，他很兇地說，『上去，通通上去！』」。

事發當下，通往百貨二樓的手扶梯上擠滿民眾，兇嫌突然現身，讓現場所有人全都愣住。所幸店員及時反應，迅速引導民眾躲避，避免傷亡擴大。

歐小姐：「後來我們躲進去沒多久，外面又傳來更大聲的尖叫聲，一聲接著一聲。服飾店的店員沒有進來躲起來，反而一直待在外面，招呼並引導外面的人，趕快進來躲在這裡。我們裡面所有的人都不敢講話，每個人都蹲低身體，把手機關成靜音，沒有人敢出聲。我覺得非常恐懼，真的滿可怕的，也沒想到事情會離我這麼近」。

事發期間，外頭不斷傳來警笛聲，多數民眾在危急時刻仍努力保持冷靜，等待狀況解除。回憶起當時情景，不少人至今仍餘悸猶存。

