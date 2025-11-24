獨家／中日關係鬧僵！北京日料店老闆：明年恐關門大吉

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發北京強烈反彈；連在北京的高級日本料理店生意都受到牽連。（圖／東森新聞）





日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發北京強烈反彈；連在北京的高級日本料理店生意都受到牽連。日籍老闆表示，從11月中開始，已經有15組、60人的訂位取消，如果情況沒好轉，不排除明年要歇業。不過《EBC東森新聞》北京特派記者也發現，價格親民的迴轉壽司店依舊門庭若市，排隊起碼兩小時起跳。

日本迴轉壽司在北京的第一家分店，開業一年多人氣不減，抽了號碼牌起碼要等兩個小時才能排到。店員：「7071號的客人。」

廣告 廣告

等待區幾乎坐滿，想吃握壽司、生魚片得有點耐心。消費者：「北京好吃的壽司比較少，所以這個開業，大家才這麼地火爆。」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，氣得中國祭出報復。但一盤人民幣10元起跳，相當於台幣44元的壽司，在北京來說還算親民，生意絲毫不受影響。

消費者：「這種店一般也都是有很多，像商場員工也都是賺錢的，完全規避掉有日本產的東西，其實也挺困難的。」

民間反日情緒看似沒有高漲，但有日本餐廳在這波反制中受到打擊。在北京的某園區內，隱身了一家北京最高級的日本料理店，老闆說開業10年，現在中日關係惡化是他生意最差的時候。

刀尖在魚身上掠過，展現俐落刀工，谷岡一幸的日料店採預約制。日本料理店業者谷岡一幸：「11月中開始取消了好多個人取消了，一共15桌，然後總共60個人，日本的公司招待中國公司的客人，中國人不要來。」

疫情、日本水產禁令都熬過來了，碰上消費降級，過去一餐消費動輒人民幣2、3000，現在降到1000多，沒關係繼續撐。但中日鬧僵沒法解套，老闆無奈地說，已經做好最壞打算。

日本料理店業者谷岡一幸：「很遺憾，有可能明年關門，每個國家都要保護自己的國家，這是理所當然的，但是雙方要冷靜把外交關係處理好。魚也有，但是這次沒有，因為預約太少了。」

沒有客人不敢進貨，魚缸空空蕩蕩，餐廳即便再受歡迎，也難逃政治因素牽連。日本料理店業者谷岡一幸：「美食和友情不要分國籍。」

更多東森新聞報導

更換瓦斯桶不慎！日本料理餐廳火警 1傷2人一度受困

客怨「2份芥末要300元」沒講 店家PO影像演變互告

雲科大生停車 槓上日料店怒給26個一星負評

