【獨家】中榮翻版！高雄博田醫院也爆無照廠商代刀 主刀院長悠哉坐旁玩醫材

台中榮總爆發無照廠商上手術台執刀，全案遭移送地檢署偵辦，廠商代刀情況不止中榮一樁，《上報》接獲爆料，高雄博田國際醫院爆出無照廠商進入手術房替病患動刀！根據獨家爆料影片，當時正在進行脊椎手術，手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師跟主刀醫師謝榮豪外，驚見一名醫材廠商就在手術台無菌區執行手術行為，影片中只見無照廠商忙碌處理病患，謝榮豪坐在一旁玩醫療衛材，連監看的動作都沒有，讓爆料者直呼是否不把病人生命當一回事。

博田醫院椎間盤手術 遭爆讓廠商代刀30分鐘

據《上報》取得的獨家爆料影片是在2023年10月5日位於博田醫院手術房內，當時一名80多歲女性患者正在進行腰椎間盤手術，手術名稱為「安裝腰椎第三、四節椎體護架、拔除第四、五節補釘」（open L3-4TLIF,removeL4-5 TPS），手術時間達4小時40分鐘。

據指稱，手術期間這名廠商全程在場，手術到一半換成廠商刷手上手術台，最後讓廠商留在手術台長達30分鐘。而這半小時內，主刀醫師、院長謝榮豪坐在一旁把玩無菌衛材，連目視手術過程都沒有，讓爆料者直呼，廠商沒有醫療執照，要是不小心戳到患者大動脈怎辦？這等於是把患者的性命交給一個無照廠商。

從手術資訊可看出，謝榮豪就是當天的執刀醫師。（讀者提供）

廠商代刀恐長達3年 內部檢舉無疾而終

此外《上報》也取得手術當天謝榮豪申報的耗材訂購單，廠商名稱為鼎霖，該耗材費用發票為49800元，一共訂購了三項醫療材料，包含「脊椎固定系統」、鐿鈦高分子複合材料椎間融合系統與喜瑞骨人工骨替代物，恰好與爆料者指控的代刀廠商為同一系統公司。而數名離職員工向《上報》供稱，謝榮豪在院內讓廠商代替動刀這件事恐有3年之久，2023年有手術房員工發現這個情況，曾向內部檢舉，但因為他是院長位高權重，礙於權勢檢舉函無疾而終，直到台中榮總代刀案爆發後，才流出這段偷拍已久的開刀房影片。

本報取得博田醫院內部檢舉函指出，謝榮豪同時身兼「台灣脊椎微創內視鏡醫學會」理事長，卻被指控未善盡院內管理與醫療監督責任。手術進行期間，醫材廠商人員不僅出現在手術室內，且實際參與手術相關流程；畫面中亦可見謝榮豪於手術過程中坐於一旁，未對手術流程進行即時監督與專業指導，相關畫面已引發醫界與社會對醫療倫理的高度質疑。

據了解，當天代刀的廠商與醫材廠商是同一個系統公司。（讀者提供）

廠商無執照卻代刀 恐涉違法成「密醫」

據指出，通常一台手術中，必要的成員分別為刷手護理師、流動護理師以及主刀醫師跟助手醫師，其中能靠近手術台無菌區的三個人，分別是主刀醫師、助手醫師跟刷手護理師，流動護理師則負責手術台下的拿衛材、外務、或是醫師有緊急電話都要流動護理師消毒後無菌方式送上手術台。

但畫面中靠近手術台無菌區的關鍵三人，卻是刷手護理師、開刀助手醫師跟無照廠商，且該手術項目若需要廠商指導也應該遠離手術台並且以雷射筆指導，而非直接靠著手術台。據指稱，該廠商仍從手術進行前到結束全程在場，甚至讓他靠近無菌區、碰觸到病患身體，將醫材使用在病患身上，已明顯違法。

影片中清晰可見，謝榮豪遠離手術台，留下廠商與開刀助手、刷手護裡師在手術台上。（讀者提供）

據非該院醫護人員表示，部分醫院會有些允許廠商進入開刀房，主要協助醫師使用器械，但勢必有院內S.O.P規範，廠商必須要「無菌區外」以雷射筆指導護理人員使用器械，不可能刷手上手術台、碰觸到麻醉中的病患更是大忌，因為醫材廠商沒有執照，一但「越界」就成為無照密醫，更讓該手術房的醫護人員背上違反《醫療法》、《醫師法》的風險。

強調手術室規範嚴謹 院方否認廠商代刀行為

但因為醫療器材日新月異，幾乎每個月都會更新，加上醫療器械使用步驟繁雜，不少外科醫護人員很難第一次就上手。若按照醫院正規流程，醫材廠商所有新器材在交貨之前一定要辦在職教育，讓醫護人員了解器材如何組裝、步驟；經過在職教育後，醫院才能簽收這批器械，護理人員通常有學分規範，一定要去上課；醫生若不熟悉使用方式，通常都是廠商去門診call診，然後醫師找適合個案排刀，由廠商來教學。

不過，前述醫護人員強調，請廠商進來手術室的規範通常是，前一天要申請換證，跟開刀房前台說明是要跟刀還是要更換機械設備，跟登記才能進入，但通常是在手術室外，或者在遠離手術台無菌區，不能上刀，只能在一旁用雷射筆點出器材組合，進入無菌區已經明確違法。

博田醫院副院長阮蘭婷回應《上報》否認讓廠商上手術台一事，強調影片應該由當事人說明，若有廠商進入手術室也是指導器材使用，並非到手術台執刀，謝院長在嚴守相關規範跟份際，絕不可能有廠商執刀事情發生。（責任編輯：呂品逸）

開刀房規定嚴謹，廠商理應禁止靠近無菌區。示意圖，非當事人。（取自博田醫院臉書粉專）

