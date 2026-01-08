獨家／中榮遭爆「無照廠商執刀」！內行醫：病人的身體不是醫師的練習場

記者施春美／台北報導

一位熟悉醫材開發的醫師透露，醫療器材使用於病人身上前，廠商就會讓執刀醫師熟悉使用方式。（示意圖／Pixabay）

台中榮總遭爆，3名神經外科醫師放任醫材廠商進入手術房內，甚至直接執刀，引發外界譁然。一位熟悉醫材開發的醫師透露，一般醫療器材使用於病人身上前，廠商就會讓執刀醫師熟悉使用方式，若醫師需要廠商協助操作，或調整器械，並非常態。他強調，「病人的身體，不該是醫師的練習場！」

台中榮總神經外科遭媒體報導指，默許無照醫材廠商人員進入手術室，實際參與脊椎內視鏡微創手術操作，時間恐已超過3年，至少約180名病患在不知情情況下，遭更換主刀醫生。台中榮總已成立專案小組，衛福部也要求台中榮總一週提出報告。

一位熟悉醫療器材開發的醫師，接受《三立新聞網》採訪時表示，一般醫療器材在進入市場、應用在病人身上之前，醫療廠商應該都會舉辦工作坊，以便讓醫師熟悉該器材的使用方式，「當然，醫師在初期應用在病人時，需要廠商的協助，也無可厚非，但絕非常態。」

行內醫：醫材穩定度仍不夠高時，能用在病患身上嗎？

該醫師表示，針對此次中榮事件，有醫師在社群媒體稱，醫療器材廠商常需待命，但即使是待命，廠商也不該是在開刀房內待命，「為何廠商在手術房待命的頻率這麼高？！」他質疑，若醫療器材、設備穩定度仍不夠高時，能應用在病患身上嗎？

該醫師進一步指出，近來有言論稱，此次爆料媒體所披露的照片，是廠商在手術台上調整器械，這說法也讓人匪夷所思！因為，有問題的器械根本不該出現在手術台上，不管是更換器械，或是在手術台下調整，這些都不應發生在病人身上發生！

「病人的身體，不該是醫師的練習場！」該醫師強調。就病人的安全及利益而言，醫師與醫材廠商良好的合作絕對可以為病人帶來更多好處。然而，若醫師沒法維護自己的專業，讓廠商逾越了界限，就不是民眾所期待的結果。

