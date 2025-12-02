獨家／中油三接浮報百億風波 北檢大搜索

傳出皇昌在中油三接二期大賺百億元，豪砸數十億元買入用來施作落管拋石的「皇昌99號」等作業船。（翻攝皇昌營造官網）

本刊日前踢爆國內指標性的重大公共工程，台灣中油「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程遭質疑浮報預算，金額暴增逾百億元。對此，台北地檢察署今發動大規模搜索行動，並將台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳等人帶回偵訊，以釐清此案在招標過程中是否涉圖利、背信等貪瀆重罪。

根據本刊掌握的關鍵錄音檔，揭露該防波堤工程原先預算僅約94億元，但在短時間內竟歷經至少4次加價，最終標價飆升至253億元。當事人錄音中提及：「我就拜託他，要不你跟我說，我要寫多少就多少！」對方竟回「好，再報一次」，暗示中油方面主導抬價。最終由特定營造股份有限公司以「最有利標」取得工程。

知情人士指出，這類「反向開標」（先公布價格標，再進行技術標評分）並非國際常例。技術評分往往容易因主觀判斷而操控，若投標價格早已曝光，評選委員可據此對高價者施以優厚技術分數，使其得標機率不成比例提升。多位工程界人士批評，這樣的流程簡直是「量身訂做、護航特定廠商」。

台北地檢署於今晨展開大規模搜索行動，鎖定與該防波堤標案相關的公司辦公室與文件資料庫，並將世曦前董座等人依法帶回偵訊。此案是否涉「圖利特定廠商」、「背信」或「貪污治罪條例」相關罪嫌正由檢調偵辦釐清。

