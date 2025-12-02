獨家》中配錢麗從華碩離職了！今天傍晚完成離職程序

由於錢麗已遭廢止「依親居留」，華碩在接獲消息後，由人資部門聯繫並請示政府單位，恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係，今天傍晚錢麗已辦理完成離職程序。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕任職於華碩的中國配偶錢麗因經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，內政部等機關審議後，認定她的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她台灣身分與戶籍，之後內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止她的依親居留，移民署昨天送達通知書後正式生效，依法不得使用健保，也不能工作，據了解，錢麗已於今天傍晚辦理完成華碩工作的離職程序。

由於錢麗已遭廢止「依親居留」，華碩在接獲消息後，由人資部門聯繫並請示政府單位，恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係，今天傍晚錢麗已辦理完成離職程序。

