獨家／主動釋善意解國票金改選僵局 蔡紹中親訴轉折心路歷程

蔡紹中今天主動發出聲明，決定接受官股同額競選席次規劃下，讓原本可能激戰的董事改選，最後得以平順落幕。

眾所關注的國票金改選，15日傳出官民股大和解，原本25搶15席的戲碼，在旺旺集團少東蔡紹中主動發出聲明，決定接受官股同額競選席次規劃下，讓原本可能激戰的董事改選，最後得以平順落幕。在發表聲明後，蔡紹中接受本刊訪問，親自說明轉折原因，他強調：「為回應社會與投資人，對國票金走向公司治理的期待，所以選擇擱置爭議，展現誠意支持官股，讓公司回歸專業治理，相信未來主導的官股也會以專業考量，做出最公平的人事安排。」

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「這一次做這個決定，是為了成全大局，讓國票金的環境更健康，而不是退讓。」選在16日國票金召開董事會審查董事名單前一天，國票金大股東旺旺集團副總裁蔡紹中，發出聲明支持官股以15人同額競選國票金董事的席次規劃後，蔡紹中接受本刊電話訪問時開宗明義地說。

為今年的國票金董事改選，一度爆發包括泛官股、旺旺、台鋼與耐斯四方勢力角力，出現25人搶15席董事的超額競爭局面，擁有22%持股的公股，總共提出11席董事；持股各為9.9%的耐斯、旺旺和台鋼，各自提名5席、6席和3席董事。原本各界以為今年真的要開打，但沒想到蔡紹中卻先遞出橄欖枝，同意同額競選董事席次的安排，上演一場大和解戲碼，究竟蔡紹中為何會在最後一刻主動釋出善意？這段時間發生了什麼事？

「這段時間我們一直努力跟官股溝通，多次獨自與次長（財政部次長阮清華）交換意見，過程中發現大家都要面對自己的壓力。畢竟各自的訴求都是有抵觸的。所以互信基礎非常低，身為商人當然期待會有一個完整的保障，但公股方面一直沒有辦法給予。」蔡紹中承認確實有與官股私下協商。「後來才出現25人搶15席董事的超額提名狀況，如果繼續僵持，等到16日提名後，就真的無解了。」

為何會做出這樣的決定？蔡紹中直言，第一個不管再怎麼吵呢，講到最後大家都有共同的利益，就在國票金這家公司。「我這段時間也很痛苦，很猶豫，雖然我告訴大家要支持政府，萬一超額提名開打，如果有什麼閃失，都是大家不樂見。第二個就是，假設16日沒談好，大家都會無所不用其極的來打這場仗，會爆發很多事，不僅會讓浪費公共資源，最後還會被外界指控，會變成這樣，都是旺旺害的，這樣是不對的，也不是我想要的。」

蔡紹中說，「不管怎麼打，未來我還是要繼續待在國票金，繼續面對官股啊，我原先只有一個訴求，就是要一個保障，不要獨厚特定團體（指耐斯）。但後來我想開了，不管如何，我們還是要相信政府，要先遞出橄欖枝。」但他再三對本刊強調，「我不是放棄，也不是妥協，更不是讓官股可獨厚特定團體，我不是這個意思。」

話鋒一轉，蔡紹中表示，「我是用具體的行動來支持官股，不管是選前在董事同額競選規劃上的配合，或選後官股主導國票金的運作，都願意支持官股。我覺得一定有一方要先釋出善意，否則的話只要繼續打下去，國票金就永遠不會work，這真不是我要的東西。」

但本刊好奇，外傳官股會支持耐斯陳家接任副董職位，雖然社會已出現不少反對聲浪，一旦出現這狀況，蔡紹中該如何面對？「我相信政府不會這麼幹。如果真到了那個局面，大家在董事會上也不會和諧的。講實話，如果我不放棄，還繼續吵下去，反而會讓官股更有理由去照顧其他人，這也不是我想要的。」

蔡紹中認為，既然旺旺都已經配合官股，也希望官股應該要站在所有股東的立場，而非特定人的立場。「未來不管是旺旺，還是其他民股股東，改選之後，也都會在國票，為了國票好，未來還是要合作，倒不如現在我就釋出最大的合作誠意啦。反正未來都一定要合作啊。我是希望未來官股領導的國票金，能夠很好好做事，這是我要表達的重點。」

此外，去年以來財政部打算推動公公併（公股金控合併），近期也有學者鼓吹，一旦官股主導國票金，可以藉此與欠缺證券與票券的公股金控合併，對於公公併話題，蔡紹中表示，當然樂見其成。「畢竟官股不是一個大股東，還是一個有背景、有公信力的大股東。他可以掃平更多障礙，把事情推動，當然也會擔心官方推動效率問題，但身為股東與擁有董事代表的我們，還是會替所有股東，敦促未來的經營團隊，去做對國票金未來有利的事情。」他笑著說。

採訪尾聲，蔡紹中呼籲，期許未來公股在各種人事安排上，都能做出最公平符合社會與投資人期待的安排。「既然我願意擱置這些爭議，就是回應社會對國票金的指教，接下來我們應該好好支持官股，不管是要公公併，或向外擴張，只要能讓國票繼續做大做強，我都會支持。」

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