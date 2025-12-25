獨家／乘客一上車全愣住！司機放滿兩籃「高檔巧克力」1備註暖爆7萬人

記者李育道／台北報導

台中公車司機在平安夜與聖誕節暖送巧克力給學生們使用。（圖／網友syu_ying_syu授權提供，未經同意請勿轉載）

平安夜、聖誕節不只街頭洋溢節慶氣氛，就連公車上也充滿溫暖驚喜。一名公車司機在車上準備兩籃高檔巧克力與乘客分享，還細心標註成分與可能過敏原，貼文分享至Threads後引發熱烈迴響，短時間內吸引超過7.1萬人按讚，《三立新聞網》實際聯繫到駕駛本人背後用意超暖心！

司機在貼文中笑說，「公車上的巧克力我準備了兩天份的量，結果今天大家真捧場，下班巡車內的時候剩不多了。」從照片可見，籃中巧克力包含健達、金莎、OREO與瑞士三角巧克力等品牌，品項精緻、價格不斐；更特別的是，司機在一旁貼上手寫提醒，巧克力含有牛奶、堅果、花生類提醒過敏原成分。

司機在一旁貼上手寫提醒，巧克力含有牛奶、堅果、花生類等過敏原成分。（圖／網友syu_ying_syu授權提供，未經同意請勿轉載）

貼文曝光後逆襲串紅，網友紛紛留言：「準備巧克力天使程度100％，還寫過敏原天使程度1000000％」、「第一次看到這麼暖的司機 Merry X’mas」、「天啊要去哪裡搭」、「司機是巧克力控嗎？這些都不便宜欸，真的超用心」、「你的暖心巧克力一定讓乘客一整天心情都變好了」。也有人分享回憶：「國中時搭過整車擺滿娃娃的公車，超療癒。」

駕駛長分享乘客大部分都是學生，早上五、六點起床趕早班車其實很辛苦，特殊節日能讓他們有個小驚喜。（圖／網友syu_ying_syu授權提供，未經同意請勿轉載）

《三立新聞網》實際聯繫到駕駛本人，他受訪表示，這已經是第二或第三年在聖誕節準備糖果，「因為公司的車輛是紅色的，很有聖誕氣氛，而且乘客大部分都是學生，早上五、六點起床趕早班車其實很辛苦，特殊節日能讓他們有個小驚喜。」

至於乘客反應如何？司機分享，「都有說謝謝，而且還會拍照。」他也笑說，只要工作還在崗位上，「如果沒有離職的話，每年應該都會這樣做吧。」他同時透露，自己服務的為台中市公車617路線，歡迎民眾搭乘。

