獨家》于冠華、方文琳離婚19年！愛女于齊薇扛星二代壓力

資深藝人于冠華談及與前妻方文琳彼此各自祝福。(照片/游定剛拍攝)

57歲資深藝人于冠華2006年結束與方文琳10年婚姻，如今兩人各自有了不同生活，也彼此祝福、沒太多交集。對於二人的女兒于齊優和于齊薇始終保有關愛。他接受《中時新聞網》專訪強調「女兒永遠是我們的愛，不管她們長多大都一樣」。展現滿滿父愛。

二女兒于齊薇近年勇闖演藝圈，于冠華則說：「讓她自己努力，我能夠做的就是，父女之間相處時多陪她唱歌、聊天，不會特別去強調關於演藝圈事情，但我很放心，她的心態都是對的。」

方文琳與前夫于冠華已離婚19年。(中時資料照)

不過，于冠華談及星二代的光環，他坦言其實並沒有太多助力，「只是多了一個話題，但如果不夠出色，反而可能會有更多比較」。他也強調，從未反對孩子做任何決定，「她們幾歲要結婚、當媽媽都可以，因為她們都很優秀，也都很守本分」。于冠華用樸實的話語，展現父母對子女選擇的尊重與支持，也透露出星二代在演藝圈背後的努力與壓力。

