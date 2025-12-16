獨家／于朦朧唱孫燕姿《遇見》改歌詞這2個字曝驚人秘密！全網震怒
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
2025年9月11日，中國明星于朦朧離奇身亡。官方以「非刑事案件」結案、網路全面封鎖，2千萬粉絲只能翻牆為他申冤淵，創下網路紀錄。有網友眼尖發現，于朦朧生前唱孫燕姿的《遇見》暗藏驚人秘密。于朦朧把《未來卻不能「因此」安排》，改成《未來卻不能「親自」安排》，加上歌詞最後一段《總有一天 我的謎底會揭開》，這件事曝光，粉絲不捨震怒哭喊「我們絕對不會離開你」申冤到底。
于朦朧唱孫燕姿《遇見》藏心碎求救秘密 《未來卻不能「親自」安排》
于朦朧離奇身亡，中國網路全面限流，從9月至今全案公安單位沒有進一步偵察動作，不過網友對於「網傳參加于朦朧死亡聚會的17人名單」辛奇、程青松、宋伊人、范世錡、焦邁奇、杜強等人動作很實際，拒看他們的作品。
于朦朧深情唱過孫燕姿2011年，金城武、梁詠琪主演的電影《向左走、向右走》主題曲《遇見》時，第一段歌詞：聽見 冬天的離開，我在某年某月 醒過來，我想 我等 我期待，未來卻不能因此安排。將「因此唱成親自」。第一次聽看歌詞很難發現，但再仔細聽就會發現他把「因此唱成親自」，因為「因此、親自」在唱歌的時候，發音很像，「因、親同一個ㄣ音」「此、自同一個ㄗ音」，要是不仔細聽很難聽得出來。
于朦朧改歌詞，很巧妙的，深情緩緩唱出整段歌詞，就只有「因此唱成親自」，完全不會經紀公司被發現，也令粉絲不捨當時于朦朧在唱的時候，心中承受多少壓力，《未來卻不能「親自」安排》，更另千萬粉絲震怒不捨。海外申冤百萬連署已經破72萬多。中國不能為他公開申冤，台灣可以。台灣各城市重要街頭已經可以看見于朦朧的申冤廣告。
在于朦朧唱《遇見》youtube下方留言，粉絲表達強烈不捨：
《哎！ …… 練這首歌，用小心翼翼改歌詞時，小朦朧是怎樣的心境》、《祝福朦朧，未來遇見的都是好事！都是開心事！遇見幸福！遇見愛！》、《真好聽，很温柔的聲音》、《唱得太好聽了吧》、《以後都生長在光明的世界！不再被黑暗包圍！》。
于朦朧唱《遇見》 「總有一天 我的謎底會揭開」竟是喪命粉絲痛心
《遇見》2011年孫燕姿專輯，作詞：易家揚、 作曲：林一峰
聽見 冬天的離開，我在某年某月 醒過來，我想 我等 我期待，未來卻不能因此安排。（0：37秒 于朦朧將因此唱成親自）
陰天 傍晚 車窗外，未來有一個人在等待，向左 向右 向前看，愛要拐幾個彎才來。我遇見誰 會有怎樣的對白，我等的人 他在多遠的未來，我聽見風 來自地鐵和人海，我排著隊 拿著愛的號碼牌。
陰天 傍晚 車窗外，未來有一個人在等待，向左 向右 向前看。愛要拐幾個彎才來。
我遇見誰 會有怎樣的對白，我等的人 他在多遠的未來，我聽見風 來自地鐵和人海，我排著隊 拿著愛的號碼牌。
我往前飛 飛過一片時間海，我們也曾在愛情裡受傷害，我看著路 夢的入口有點窄，我遇見你 是最美麗的意外，總有一天 我的謎底會揭開。
為于朦朧國際申冤網址：
https://user300811.pse.is/8b4la4
▼【于朦朧 唱遇見】于朦朧唱孫燕姿《遇見》（影片來自YouTube－
任蕾蕾頻道，若遭移除請見諒）
