獨家／互扯髮、打倒在地！ 中山區「涼麵店控蔥油餅店」亂打人
台北中山區一間涼麵店跟蔥油餅店，卻鬧的雙方火氣非常大，涼麵店的老闆娘跟《EBC東森新聞》投訴，蔥油餅店夫妻長期擾鄰還亂打人。不過沒事怎麼會亂打人？《EBC東森新聞》找到遭投訴的夫妻倆，原來監視器畫面不完整、還有關鍵的後半段。
女子打掉手機，讓男子一巴掌打來，但她也還手，旁邊毛帽女看不下去，也加入戰局。涼麵店員工：「一直壓我打我，後來另外一個先生喊說『好了不要再打了』，就這樣她才放手。」
事發就在今年元旦清晨5點，涼麵店跟隔壁蔥油餅店業者起衝突，而且事發後還頻頻有紛擾。涼麵店老闆娘：「先打我們的還要錢，賠（老闆娘）25萬多，男生要我賠他26萬多。」
越南籍涼麵店老闆娘控訴，隔壁中國籍老闆娘與丈夫擾鄰，桌上攤開都是傳票通知。到底是想怎樣，直球對決蔥油餅店問清楚，結果事情出現反轉。
蔥油餅店老闆娘：「清晨我們來上班的時候，5、6個人衝過來打我一個人，打我跟他，那影片是剪接的。」
蔥油餅店老闆：「（這隻手是誰），先打我的人，她怕她再繼續打，所以她壓住她，走過來我是不是要拉開她，她揮手我一定要擋，我一定要把她拉開，你看她拉著她頭髮都不放。」
原來影片還有後半段，頭髮一直被拉著的是蔥油餅店老闆娘，拉也拉不住，站著一直打則是涼麵店老闆娘，夫妻倆年近70，因為這一架滿身傷。
蔥油餅店老闆娘：「他們把我的臉上都抓破了，頭我都腦震盪了，看到現在，我都看一年多醫生了，她告我這樣、告我那樣，法院都不起訴。」
雙方已經不只一次鬧上法院，先前一次判決是涼麵店因為持刀械傷害被判賠3萬3。鄰居都是生意人，本來應該和和氣氣，結果鬧得都是戾氣。
